Unbekannte klauen teure Fahrräder in Augsburg

Vorsicht: In Augsburg sind Fahrraddiebe unterwegs. Die Polizei meldet zwei aktuelle Fälle.

Zwei teure Räder sind im Stadtgebiet Augsburg gestohlen worden. Am Dienstag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr stellte in Hochzoll eine Kundin ihr Fahrrad samt Kinderanhänger versperrt neben einem Bio-Einkaufsmarkt in der Friedberger Straße (Hausnummer 165) ab. Als sie wieder zurückkam, sei ihr Gefährt verschwunden gewesen, teilt die Polizei mit. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes KTM/Highline-Damenrad mit Kindersitz; in dem grünen Anhänger der Marke Thule/Charlot Cup 2 befanden sich außerdem noch zwei Kinder-Fahrradhelme, ein Fahrradschloss und eine Regenhose. Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Ein weiterer Diebstahl ereignet sich in Oberhausen

Bereits am Sonntag zwischen 15 und 20.30 Uhr wurde ein am Oberhauser Bahnhof abgestelltes, mit Kettenschloss gesichertes graues Trekking-Herrenrad der Marke Patria/Ranger entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323 2510. (möh)