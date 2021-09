Unbekannter Mann belästigt 15-jähriges Mädchen in Augsburg

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Augsburg belästigt worden. Der Mann flüchtete danach. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Kriegshaber.

Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr wurde ein 15-jähriges Mädchen in der Columbusstraße in Kriegshaber von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und ihren Angaben zufolge am Gesäß berührt. Der Täter flüchtete nach Angaben der Polizei anschließend zu Fuß in Richtung Hooverstraße.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt und 1,75 Meter. Er trug eine blaue Camouflage-Hose, einen Mundschutz sowie eine Schildmütze. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (möh)