Augsburg

vor 23 Min.

Uniklinik hat bundesweit mit am meisten Corona-Patienten - OPs teils verschoben

Plus In Augsburg werden wieder planbare Eingriffe abgesagt, weil Intensivkapazitäten eng werden. Der Anteil der schweren Corona-Fälle unter den Patienten steigt.

Von Stefan Krog

Nachdem der Corona-Inzidenzwert in Augsburg und den umliegenden Landkreisen in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen ist, wird die Situation mit Krankenhaus-Intensivbetten in der Region angespannter. Mit 44 Patienten und Patientinnen am vergangenen Freitag an der Uniklinik war der Wert so hoch wie zuletzt im Mai. Übers Wochenende ging die Belegung etwas nach unten und liegt seitdem konstant bei 37, dennoch sind die Kapazitäten im Intensivbereich insgesamt in der Region angespannt. Laut dem Divi-Intensivregister waren in Aichach-Friedberg am Mittwoch keine Intensivbetten mehr frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen