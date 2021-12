Augsburg

vor 46 Min.

Vermisster Augsburger: Das passiert, wenn ein Mensch verschwindet

Die Polizei sucht derzeit per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Augsburger.

Plus Von einem jungen Augsburger fehlt jede Spur. Die Polizei sucht, bislang erfolglos. Wie sie dabei vorgeht, wer am häufigsten vermisst wird - und wo sie an Grenzen stößt.

Von Max Kramer

Gelocktes Haar, kurzer Bart, breites Grinsen: Es ist ein sympathischer junger Mann, der einem auf dem Bild entgegenblickt. Veröffentlicht hat es die Polizei. Sie sucht Omouri Kena Andre. Der Augsburger ist 24 Jahre alt, gilt als äußerst zuverlässig. Doch seit er am Freitagabend, 22 Uhr, seine Wohnung verließ, fehlt von ihm jede Spur. Weder kehrte er nach Hause zurück, noch meldete er sich bei seiner Familie. Um den jungen Augsburger zu finden, greift die Polizei zu allen Mitteln - die Suche über die Öffentlichkeit ist eines der letzten. Denn häufig stoßen die Beamtinnen und Beamten in Vermisstenfällen auch an Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen