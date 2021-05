Augsburg

WBG baut auf dem Reese-Areal in Augsburg 135 neue Mietwohnungen

Plus Die Wohnbaugruppe (WBG) baut auf dem Gelände der ehemaligen Reese-Kaserne in Augsburg einen neuen Wohnkomplex. Geplant sind 135 geförderte Mietwohnungen und ein siebenstöckiger Bau.

Von Stefan Krog

Die städtische Wohnbaugruppe setzt ihre Neubauaktivitäten an der Ulmer Straße fort: Nachdem der Gebäudekomplex Reesepark I mit insgesamt 141 Wohnungen Anfang Mai von den ersten Bewohnern bezogen wurde, wird jetzt in der Nachbarschaft die nächste Wohnanlage (Reesepark II) hochgezogen. Dort entstehen 135 geförderte Wohnungen, die in etwa zwei Jahren fertiggestellt werden sollen.

