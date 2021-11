Was die neue Chefin der Augsburger Volkshochschule alles erreichen will

Bislang ist Marina Bilotta-Gutheil an der Münchner Vhs in verantwortlicher Position tätig. Worauf es ihr in ihrem künftigen Amt besonders ankommt.

Frauen stellen in der Augsburger Volkshochschule bei den Teilnehmenden, den Lehrkräften und den Hauptamtlichen die Mehrheit. Von April 2022 an ist auch die Leitung in weiblicher Hand. Marina Bilotta-Gutheil wird die Nachfolgerin von Stefan Glocker, der sich im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet. Drei Frauen waren mit ihrer Bewerbung in die engste Auswahl gekommen, der Vorstand hat sich dann für die 57-jährige Sozialpädagogin und Betriebswirtin entschieden. Bilotta-Gutheil ist aktuell bei der Münchner Volkshochschule für den Programmbereich Jugend und Ausbildung verantwortlich.

Spanierin kam von Barcelona nach Bayern – und zur VHS

Mit der Einrichtung ist sie seit vielen Jahren vertraut. "Ich habe dort bereits während des Studiums ein Praktikum gemacht." Dass sie der Vhs in der Landeshauptstadt seit 35 Jahren die Treue hält, sieht sie in ihrer Begeisterung für diese Art von Bildungsarbeit begründet, die sich nahezu jeder leisten kann. Bildung ist für die gebürtige Spanierin, die als Sechsjährige mit ihrer Familie von Barcelona nach Bayern kam, von immenser Bedeutung. Bevor Marina Bilotta-Gutheil vor drei Jahren den Bereich Jugend und Ausbildung mit rund 60 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernahm, leitete sie an der Münchner Vhs ein Qualifizierungsprojekt für Frauen mit Migrationshintergrund.

In diesem Gebäude am Willy-Brandt-Platz ist die Geschäftsstelle der Augsburger Volkshochschule untergebracht. Hier finden auch zahlreiche Kurse und Veranstaltungen statt. Foto: Silvio Wyszengrad

Als die 57-Jährige erfuhr, dass Augsburg als drittgrößte Volkshochschule Bayerns eine neue Leitung sucht, bewarb sie sich. "Ich kannte sie und wusste, dass sie sehr gut geführt wird." Auch die Stadt mit ihren sozialen und innovativen Themen - angefangen von der Fuggerei bis zur Lokalen Agenda - sei ihr sympathisch. Und außerdem: "Mir gefällt, wie gut eingebunden die Vhs in der Kommune ist."

Neben einer neuen Leiterin bekommt die Vhs Augsburg im kommenden Jahr auch eine neue Rechtsform. Bilotta-Gutheil fungiert zusammen mit einem Vize oder einer Stellvertreterin als hauptamtlicher Vorstand. Daneben gibt es in dem Verein einen Aufsichtsrat, dessen Vorsitz der jeweilige städtische Bildungsreferent beziehungsweise die -referentin innehat - aktuell also Martina Wild von den Grünen.

"Augsburger Volkshochschule muss Ort der Begegnung bleiben"

Diesen Wandel maßgeblich mitzugestalten, sieht die neue Vhs-Chefin, die Erfahrung im Qualitätsmanagement und in Organisationsveränderungen mitbringt, als "Chance und schöne Herausforderung". Wichtig ist der verheirateten Mutter eines erwachsenen Sohnes aber auch, diesen Prozess "Schritt für Schritt" anzugehen und ihr Team dabei mitzunehmen. Voraussichtlich wird sie dabei auch über die Stadtgrenzen hinausblicken, da seit geraumer Zeit ein Zusammengehen mit den Volkshochschulen Augsburg-Land und Aichach-Friedberg im Gespräch ist. Bei allen möglichen und beschlossenen Neuerungen und trotz eines "tollen digitalen Programms" ist der künftigen Leiterin eines wichtig: "Die Volkshochschule muss ein Ort bleiben, an dem sich unterschiedliche Menschen begegnen."

Lesen Sie dazu auch