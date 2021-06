Augsburg

18:30 Uhr

Weiterer Lieferdienst "Bringmeister" startet in Augsburg: Lohnt sich das?

Plus In Augsburg gibt es immer mehr Lieferdienste – nun steigt neben Lieferando, Boxbote und Gorillas auch „Bringmeister“ ein. Der Markt wird damit umkämpfter.

Von Andrea Wenzel

Lieferando, Boxbote, Gorillas und ab 14. Juni nun auch Bringmeister: In Augsburg sind bald vier bekannte und teils als Kette agierende Lieferdienste im Einsatz, die die Bürger mit Speisen aus dem Restaurant, Lebensmitteln aus dem Supermarkt oder Getränken beliefern wollen. In Zeiten der Pandemie ein Geschäftsmodell mit großem Potenzial. Laut Handelsverband kauften die Menschen 2020 rund 60 Prozent mehr Lebensmittel im Online-Handel als vor der Pandemie. Die Lieferdienste berichten von großen Umsatzsteigerungen im letzten Geschäftsjahr. Doch es bleibt die Frage, für wie viele Dienste in Augsburg Platz ist.

Themen folgen