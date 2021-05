Augsburg

06:00 Uhr

Wie Augsburger Food-Startups mit kreativen Ideen in der Krise punkten

Plus In der Krise haben Augsburger Startups manche clevere Idee entwickelt. Manche hatten damit schneller Erfolg als andere. Was ihre Erfolgsrezepte sind.

Von Andrea Wenzel

Die Gründer des Augsburger Start-ups Seses, Till Sprackties, Florian Schuster und Chris Schultheiß, stehen derzeit nicht für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Ein Austausch klappt nur via Videoschalte. Schuld ist Corona - und das ist nicht negativ gemeint. Weil die Fallzahlen sinken, darf die Gastro wieder öffnen - und Lokale sind Kundschaft von Seses. Also gibt es Arbeit. Seses wurde erst im Herbst vergangenen Jahres gegründet, und doch ist die Firma schon auf Erfolgskurs. Die Pandemie hat die Entwicklung beflügelt, auch anderen Unternehmen geht es so.

