Wie eine Betriebskantine in Augsburg während Corona punktet

Die Gastronomie von MAN Energy Solutions gehört zu den besten in Deutschland. Leiter Gerhard Frauenschuh spricht über das Erfolgsrezept.

Corona bremst die Wirtschaft aus, in vielen Betrieben wird im Homeoffice gearbeitet. Wer auf dem Firmengelände tätig ist, muss sich an strenge Kontaktbeschränkungen halten. Dies gilt auch für Betriebskantinen, sofern sie überhaupt geöffnet sind. Ein funktionierendes Hygienekonzept ist so wichtig wie gesundes Essen. Die Betriebsgastronomie von MAN Energy Solutions in Augsburg erfüllt die Qualitätsansprüche. Sie gehört zu den besten 35 Betriebskantinen in Deutschland. Zu diesem Urteil kommt die Initiative Food & Health, die in Kooperation mit dem Magazin Focus die Auszeichnung vornahm.

Die MAN will mit der Kantine die Mitarbeiter motivieren

Wie ist es, der Pandemie mit besonderer Kreativität zu begegnen? Diese Messlatte kam in diesem Jahr neben den Ansprüchen an Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss hinzu. Gerhard Frauenschuh ist Leiter der MAN-Betriebsgastronomie. Er kennt das Erfolgsrezept, wobei ihm ein Aspekt besonders wichtig ist: "Wir sind für die Stimmung der Mannschaft zuständig." Gerade jetzt zeige sich die Bedeutung der Gastronomie in einem großen Unternehmen, sagt er. Auch wenn das gemeinsame Essen in der Kantine wegen Corona nicht möglich sei, gebe es auf dem Firmengelände doch noch ausreichend Gelegenheiten, um die Gerichte zu genießen. Die Verwaltungsmitarbeiter essen im Büro, in der Produktion gebe es Brotzeiträume mit genügend Abstand.

Gerhard Frauenschuh, Leiter der MAN-Betriebsgastronomie. Foto: Silvio Wyszengrad

An den Speisen selbst habe sich nicht viel geändert. Es werde weiterhin frisch und gesund gekocht. Zur Auswahl stehen täglich ein vegetarisches Gericht und ein Fleischgericht. Allerdings zeige sich bei der Zahl der Essen, wie sich die Pandemie im Unternehmen auswirke. Vor Corona waren es täglich 1100 bis 1200 Essen, nun seien es 600 bis 700. Dass MAN Energy Solutions prämiert wurde, führt Frauenschuh auf mehrere Faktoren zurück: "Unser Hygienekonzept beinhaltet unter anderem, dass die Mittagsausgabe zeitlich gestreckt wurde." Um Ansammlungen beim Anstehen zu entzerren, ist die Ausgabe nun zwischen 11 und 14 Uhr möglich, vorher war sie von 11.20 bis 13.30 Uhr. Eine Entzerrung gibt es zudem bei der Anlieferung von Ware. Die Lieferanten mussten sich teils an geänderte Zeiten gewöhnen, sagt Frauenschuh: "Das Schöne ist, dass alle hier mitzogen."

Augsburger MAN-Kantine setzt auf Nachhaltigkeit

Als Leiter der Gastronomie steht Frauenschuh nicht selbst am Herd. Zwei Köche und eine Küchenhilfe bereiten die Speisen in der Betriebskantine zu. Die internen Regelungen hätten die Jury ebenfalls überzeugt. Gearbeitet wird noch immer mit Mundschutz, Handschuhen und den nötigen Abstandsregeln. Auch die Nachhaltigkeit spiele eine wichtige Rolle. Die Speisen werden in einer Pfand-Box ausgegeben. Gebrauchtes Geschirr werde zurückgebracht. Auf die Auszeichnung könne man stolz sein, sagt der Leiter der MAN-Betriebsgastronomie: "Sie ist ein Zeichen, dass meine Mannschaft einen sehr guten Job macht."

