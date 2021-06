Wieder mehr Konzerte: Spider Murphy Gang spielt auf der Freilichtbühne

Plus Jahrelang wurde die Augsburger Freilichtbühne nur vom Theater genutzt. Nun soll es dort wieder regelmäßig Konzerte geben - diese Saison sind vier geplant.

Nach der Zwangspause nun der Aufführungsmarathon: Bis Ende Juli wird das Staatstheater Augsburg auf der Freilichtbühne noch 22-mal das Musical "Chicago" spielen. Wer bislang keine Karten hat, dürfte es allerdings schwer haben: Aktuell sind alle Termine ausverkauft. Das Theater hofft nun auf Lockerungen im Juli: "Eventuell können wir die Besucherkapazität dann von 550 auf 1000 erhöhen", sagt Pressereferentin Julika Jahnke. Doch auch wenn das Theater ab August in die Spielzeitferien geht, ist am Roten Tor nicht Schluss: Die Stadt hat im Rahmen des Stadtsommers vier Konzerte geplant - auch mit bekannten Bands.