Augsburger Panther grüßen per Video

Team und Torhüter verpassen wegen Auswärtsfahrt den Festakt im Rathaus. Dafür herrscht Riesenfreude bei den Torballern.

Von Herbert Schmoll

Vor rund 400 Gästen im Goldenen Saal des Rathauses wurden mit den Augsburger Panthern, deren Torhüter Olivier Roy und Profi-Boxerin Tina Rupprecht die herausragenden Sportler des Jahres 2019 gekürt. Sie waren von den Mitgliedern der Augsburg-Allgäuer Sportpresse gewählt worden und erhielten im Rahmen der städtischen Sportlerehrung, die Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl und Sportreferent Dirk Wurm vornahmen, ebenfalls ihre Preise.

Für Kurt Gribl, der bei den Kommunalwahlen im März nicht mehr für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert, war es die Abschiedsvorstellung im Kreise der Spitzen- und Breitensportler. Gribl blickte auf eine ganze Reihe von Großereignissen während seiner zwölfjährigen Amtszeit zurück, darunter die Frauenfußballweltmeisterschaft 2011 oder etliche Baumaßnahmen wie den Neubau des Kanuleistungszentrums, den Umbau des Curt-Frenzel-Stadions und die finanzielle Unterstützung der Stadt für den FCA bei der Erstellung der Fußballarena. „Der Sport besitzt einen hohen Stellenwert, so wird es auch weitergehen“, ist sich der Oberbürgermeister sicher.

Rupprecht hatte insgeheim mit der Auszeichnung gerechnet

Das würde auch Tina Rupprecht freuen. Die Profi-Boxerin, die zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde, strahlte über das ganze Gesicht. Insgeheim hatte sie mit dieser Auszeichnung gerechnet, „schließlich war ich im vergangenen Jahr die einzige Weltmeisterin der Stadt“. Auch wenn die 27-Jährige derzeit etwas kürzer tritt, auf ihren Lorbeeren will sie sich nicht ausruhen. „Ich hoffe, dass ich heuer meinen Titel verteidigen kann.“ Gegnerin und Austragungsort eines Kampfes stehen allerdings noch nicht fest.

Eine ganze Reihe von Spitzensportlern konnten allerdings nicht am Festakt teilnehmen. Die Kanuten befinden sich in Australien beim Warmwassertraining, sodass Ricarda Funk die Urkunde für den zweiten Platz bei den Frauen und Hannes Aigner seinen für Platz drei bei den Männern nicht entgegennehmen konnten.

Die Augsburger Panther, die mit einem überwältigen Votum zur Mannschaft des Jahres gekürt wurden, waren nur mit einer kleinen Abordnung vertreten. Der verletzte Panther-Profi Christoph Ullmann vertrat seine Mannschaft, die wegen der DEL-Spiele in Düsseldorf und Bremerhaven im Norden verblieben war. Von dort meldete sich der Sportler des Jahres, Panther-Keeper Olivier Roy mit einer Grußbotschaft per Video. „Danke, Augsburg“, sagte der Frankokanadier nach seiner Ansprache auf Englisch noch in Deutsch.

Torballer erhalten den größten Beifall

Ebenfalls hochzufrieden war Marco Richter. Das FCA-Eigengewächs landete auf dem zweiten Platz, der hoch talentierte Bundesligastürmer durfte sich im vergangenen Sommer mit der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Österreich über den zweiten Platz freuen. Für Richter auch ein Motivationsschub im Saisonendspurt und dem Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg. „Ich werde alles dafür tun, dass die Punkte in Augsburg bleiben“, erklärte der ehrgeizige Kicker.

Den größten Beifall erhielten die Torballer des SV Reha. Die Behindertensportler durften sich mit dem Titel des deutschen Meisters schmücken und freuten sich mächtig über Platz zwei. „Damit haben wir nicht gerechnet“, erklärte Trainerin Bärbel Maier und Gabriele Pelz, die gute Seele des Teams, fügte an: „Diese Ehrung hat sich die Mannschaft redlich verdient.“

Waltraud und Heinz Frisch (TSV Haunstetten): Das Ehepaar ist seit Jahrzehnten im Turngau und Verein in den verschiedensten Funktionen aktiv. Bärbel Maier (SV Reha): Sie engagiert sich seit fast 30 Jahren für blinde und sehbehinderte Sportler. Als Trainerin feierte sie mit dem SV Reha den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Martin Schmuck (TVA): Einst Skaterhockey-Spitzentorwart, seit 20 Jahren Schiedsrichter. Friedrich Schwarz (Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll): seit Jahrzehnten als Trainer und Kampfrichter im Einsatz. Von 2003 bis 2015 Präsident der Bayerischen Sportakrobaten.

Mit Squaredance unterhielten die „Yellow Rose“ der DJK Göggingen das Publikum. Bujinkan demonstrierten die Kampfsportler der DJK Pfersee.

Die Bewirtung der Gäste im Oberen Flez wurde von der Stadtsparkasse und dem Brauhaus Riegele unterstützt.

