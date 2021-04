Augsburger demonstrieren bei stationärem Ostermarsch für Frieden

In Augsburg beteiligen sich laut Veranstalter 160 Personen diesjährigen Ostermarsch. Ein Redner nannte aus seiner Sicht positive Nebeneffekte der Pandemie.

Der 40. Augsburger Ostermarsch hat dieses Jahr durch die Corona-Pandemie bedingt nicht in Bewegung, sondern stationär auf dem Rathausplatz als Kundgebung stattgefunden. Im Jahr 2020 hatte er bereits durch Corona ausfallen müssen. Laut Veranstalter nahmen bis zu 160 Personen daran teil, nach eigener Zählung unserer Redaktion befanden sich rund 100 Personen auf dem Rathausplatz, die Fluktuation miteinbezogen.

Die Ostermärsche finden am Karsamstag in vielen Städten statt. Die traditionsreichen Kundgebungen stellen sich im Jahr der Bundestagswahl unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Auch die grundsätzliche Vorgabe der Nato an ihre Mitgliedsstaaten, zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, lehnen die Friedensgruppen ab. Getragen werden die Aktionen von verschiedenen Organisationen. Vergangenes Jahr gab es pandemiebedingt kaum Märsche.

Forderung der Ostermärsche: Militärausgaben sollen bis 2025 reduziert werden

Karl Augart von der Augsburger Friedensinitiative wertete in seiner Rede als positiven Nebeneffekt der Corona-Pandemie, dass nach jetzigem Diskussionsstand der Miltärhaushalt auf Vorschlag des Finanzministeriums bis 2025 um 44 Milliarden gekürzt werden solle. Bewaffnete Drohnen und Ersatz der Tornadoflugzeuge sollten möglicherweise nicht realisiert werden sollten. Weitere Redner beklagten die jüngsten Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland. Teilnehmer wandten sich auf Transparenten gegen Militarisierung und forderten "Wohnen statt Drohnen". An dem Augsburger Ostermarsch hatten sich unter anderem Attac Augsburg, die GEW Augsburg, pax christi, der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" Kreisvereinigung Augsburg, B90/Die Grünen OV Augsburg und das Augsburger Klimacamp beteiligt. (AZ/dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.