Corona-Krise: Gärtnerei verschenkt Blumen an Klinik-Personal

Eine Augsburger Gärtnerei denkt an Ärzte und Pfleger und beschenkt sie mit Primeln. Unsere Redaktion sucht weitere Menschen, die in der Krise anderen helfen.

Normalerweise sind es die Krankenhauspatienten, denen Besucher Blumen mitbringen. Jetzt konnten sich die Mitarbeiter des Augsburger Uniklinikums darüber freuen. Die Gärtnerei Wörner hatte auf dem Krankenhausvorplatz Biertische aufgestellt und Töpfe mit Primeln abgestellt. Die Mitarbeiter des Klinikums durften sie als Geschenk mitnehmen. Neben den Blumentöpfen lag eine Nachricht: „Als Dank an alle Mitarbeiter fürs Durchhalten und die wertvolle Arbeit.“

Der Hintergrund ist schnell erzählt: Das Wörner-Gartencenter in Neusäß musste am 21. März wie andere Bau- und Gartenmärkte schließen. Da die Pflanzen im Gewächshaus aber so wachsen, dass sie eben nur jetzt verkauft werden können, standen die Mitarbeiter der Gärtnerei Wörner vor einem Problem. Hunderte von Frühlingsblühern die Primeln wären verwelkt, weil sie nicht verkauft werden konnten.

Blumen als Dank für das Personal am Augsburger Uniklinikum

Anstatt sie auf den Kompost zu werfen, entschieden sich Thomas Haag, Betriebsleiter des Gartencenters, und seine Mitarbeiter dazu, die Blumen an die diejenigen zu verschenken, die zurzeit rund um die Uhr arbeiten, einen wichtigen Beitrag zum Wohl der Bürger leisten und dafür viel zu selten ein Dankeschön hören. „Wir haben die Blumen aufbereitet und kleine Körbchen zusammengestellt“, erzählt der Betriebsleiter.

Haag hat diese Aktion auch mit dem Landratsamt Augsburg abgesprochen, bevor die Blumen verteilt wurden. Mit der Erlaubnis der Behörden stand dem Ganzen dann nichts mehr im Weg. „Wir wollten ein Lächeln auf die Gesichter der Klinikmitarbeiter zaubern. Ich glaube, das ist uns gelungen!“ (AZ)

