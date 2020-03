Corona-Krise: Urlauberin aus Augsburg bangt um Rückflug aus Ägypten

Plus Mehr als 30.000 deutsche Touristen sitzen wegen der Corona-Krise alleine in Ägypten fest. Eine Augsburgerin berichtet vom Warten auf den Rückflug.

Marion Geromin hat einen harten Tag hinter sich, trotz Sonne, Wärme und Meeresrauschen. Die Augsburgerin sitzt in Ägypten fest. Dort wollte sie bis Anfang April einen Badeurlaub am Roten Meer verbringen. Jetzt muss sie wegen der Corona-Pandemie um den Rückflug nach Deutschland zittern.

Corona: Urlauber bangen um Rückflüge

Mit mehr als 30.000 deutschen Urlaubern droht Ägypten zum Schwerpunkt bei den im Ausland festsitzenden Touristen zu werden. Die ägyptischen Behörden haben angekündigt, den Flugverkehr ab Donnerstagmittag auszusetzen. Nach Angaben von Reiseveranstalter Tui Fly dürften aber noch bis Ende des Monats leere Maschinen Ägypten anfliegen und europäische Gäste ausfliegen. Weil in den ersten Hotels am Roten Meer bereits Covid-19-Fälle aufgetreten sind, stellten die Hotels teilweise Gäste auf ihren Zimmern unter Quarantäne.

Augsburgerin Marion Geromin wartet auf einen Rückflug aus Ägypten. Bild: Marion Geromin

Marion Geromin ist als Individualurlauberin unterwegs und hat eine Ferienwohnung im beliebten Badeort Hurghada gemietet. Als sich die Corona-Krise zuspitzte, wollte die 55-jährige Verlagsangestellte vorzeitig zurückfliegen. Doch das ist derzeit alles andere als einfach.

Ihre Fluggesellschaft sei am Dienstag nicht erreichbar gewesen, erzählt sie. Daraufhin versuchte sie bis in die Nacht hinein, das Auswärtige Amt zu erreichen, um sich auf die Rückflugliste setzen zu lassen. Vergeblich. Auch Familienangehörige versuchten es für sie von Deutschland und Österreich aus, ebenfalls ohne Ergebnis.. Erst am Mittwoch hatte sie Erfolg un kam auf die Liste. Nun hat Marion Geromin immerhin die Aussicht auf einen Platz im Flieger und ist wieder etwas beruhigter. „Es gibt schlimmere Wartezimmer als am Strand am Roten Meer“, sagt sie. Trotzdem ist weiter Geduld gefragt. Auch am Donnerstag wartete sie weiter auf den Rückflug. (mit dpa)

Lesen Sie auch: