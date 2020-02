Corona: Mehr Gelassenheit in Augsburg wäre hilfreich

Soll man die Messe GrindTec wegen des Besuchs von chinesischen Ausstellern absagen? Nein. Dafür gibt es keinen Grund.

Das Coronavirus darf nicht unterschätzt werden. Es sollte aber gerade in Augsburg realistisch betrachtet und eingestuft werden. Wer gegenwärtig fordert, die internationale Messe GrindTec abzusagen, weil chinesische Aussteller dabei sind, schießt eindeutig übers Ziel hinaus. Der Veranstalter weiß mit Sicherheit um seine Verantwortung. Die Firma Afag hat von Anfang an sehr offen über das Thema informiert.

Zu diesen Informationen gehörte unter anderem, dass staatliche Gesundheitsbehörden eng eingebunden sind. Wäre nach jetzigem Kenntnisstand nur ansatzweise eine potenzielle Gefahr zu erkennen, würde die Messe definitiv nicht stattfinden. Davon darf getrost ausgegangen werden.

Coronavirus und GrindTec: Absage schützt doch die Region nicht

Eine Absage einer internationalen Messe schützt die Region Augsburg doch keineswegs vor einem möglichen Ausbruch des Coronavirus. In einer international vernetzten Welt gibt es so viele wechselseitigen Begegnungen, dass mit Abgrenzungen und Absperrungen ohne nachvollziehbare Gründe sämtliches öffentliches Leben in Augsburg ausgebremst würde. Wer sollte überhaupt festlegen, wer in die Stadt rein darf und wer draußen bleiben muss?

Es zählt hier in erster Linie eine Einschätzung der medizinischen Experten. Dass Krisenstäbe gebildet sind und schnelle Eingreiftruppen bereitstehen, ist notwendig. Alles andere wäre geradezu fahrlässig. Daraus aber abzuleiten, dass das Coronavirus eine lebensbedrohliche Situation für Augsburg darstellt, ist falsch. Etwas mehr Gelassenheit ist angebracht.

Lesen Sie dazu: Venedig-Fahrt gestoppt: Das Coronavirus wirkt sich auf Augsburg aus

Themen folgen