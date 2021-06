Inzidenz stabil unter 50: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Augsburg

Wegen sinkender Corona-Zahlen in Augsburg werden die Maßnahmen gelockert. Die Corona-Regeln in Augsburg im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt ab dem 1. Juni seit fünf Tagen unter dem Schwellenwert 50. Deshalb gelten ab dem 1. Juni Lockerungen bei den Corona-Regeln. Sie betreffen unter anderem den Handel, die Freizeitgestaltung und die Außengastronomie. Außerdem wird die Stadt laut Informationen unserer Redaktion die Maskenpflicht im Stadtgebiet ab Mittwoch aufheben.

Corona-Regeln in Augsburg: Diese Lockerungen gibt es

Gastronomie

Ins Stadtgebiet kehrte Ende Mai das Leben zurück, weil die Außengastronomie wieder öffnen durfte. Bars und Restaurants dürfen ihre Außenbereiche bis 22 Uhr betreiben, dann müssen sie schließen. Bis Mitternacht dürfen Getränke außer Haus verkauft werden.

Weil die Inzidenz in Augsburg unter 50 liegt, braucht man keine negativen Corona-Tests mehr vorzuweisen, wenn man in ein Lokal geht. Auch die Pflicht, einen Tisch zu reservieren, fällt weg.

Bisher mussten die Gäste einen Termin buchen und brauchten einen negativen Corona-Test, wenn mehrere Haushalte an einem Tisch saßen. Davon ausgenommen waren vollständig Geimpfte und Genesene. Bei einer Inzidenz unter 50 gelten diese Auflagen nicht.

Kultur

In Theatern, Operettenhäusern und Kinos entfällt, wie auch bei Stadtführungen, die Testpflicht für Besucher. Das gilt auch bei kulturellen Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 250 Besuchern auf festen Sitzplätzen.

Auch das kulturelle Leben soll in Augsburg wieder hochgefahren werden. Am Königsplatz ist ab dem 24. Juni ein Kulturbiergarten mit Aktionsbühne geplant. Auch das Straßenkünstlerfestival La Strada soll stattfinden, dieses Jahr mit einem neuen Konzept: Statt drei Tage dauert es nun fünf, und zwar an neuen Standorten. Vom 28. Juli bis zum 1. August stellen Künstler ihre Werke nicht mehr auf dem Rathausplatz und auf dem kleinen Holbeinplatz in der Altstadt aus. Das Festival findet auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie und im Kulturbiergarten am Königsplatz statt, weil das Publikum dort coronatechnisch besser abgegrenzt werden kann.

Schulen

In Augsburg öffnen die Schulen am 7. Juni wieder. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 soll nach den Pfingstferien wieder bei allen Schularten Präsenzunterricht gelten. Tests und Masken sind aber weiterhin Pflicht. Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 165, gibt es Wechselunterricht.

Sport

Kontaktsport ist unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen erlaubt. Hierfür braucht man, genau wie für kontaktlosen Sport im Innenbereich, keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen.

Weitere Corona-Maßnahmen in Augsburg

Private Treffen und Kontaktbeschränkungen

Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind in Augsburg nach wie vor erlaubt. Die Regeln ändern sich aber je nach 7-Tage-Inzidenz. Liegt diese über 100, greift die bundesweite Notbremse und ein Haushalt darf sich maximal mit einem weiteren Menschen treffen. In Gebieten mit einer Inzidenz unter 35 sind Treffen mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt.

Es gibt auch Ausnahmen: Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Zu Trauerfeiern dürfen bis zu 30 Menschen zusammenkommen. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Kontaktbeschränkungen.

Nächtliche Ausgangssperre in Augsburg

Die Ausgangssperre ist in Bayern seit dem 25. Mai aufgehoben, weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 lag.

Die Ausgangssperre gilt in Bayern in Corona-Hotspots: Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum dort nur mit einem triftigen Grund erlaubt. Die Ausgangssperre entfällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt.

Ab dem 7. Juni soll der bayerische Sonderweg bei den Ausgangssperren in Hotspots beendet werden, dann werden die Regeln der Bundes-Notbremse greifen. Dann ist von 22 bis 24 Uhr zusätzlich Spazierengehen und Joggen erlaubt. Die Ausgangssperre gilt nicht für Geimpfte und Genese.

Maskenpflicht

An öffentlichen Plätzen in der Innenstadt soll die Maskenpflicht in Augsburg aufgehoben werden. Außer an der frischen Luft gilt die Maskenpflicht weiterhin für alle. In Bus und Bahn und in Geschäften muss jeder in Bayern eine FFP2-Maske, oder eine ähnliche KMD9-Maske tragen. Das gilt auch für Kirchen, Synagogen und Moscheen.

Tourismus

In Gebieten mit einer Inzidenz unter 100 dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen. Vor Anreise muss ein negativer Corona-Test vorliegen und vorab ein Termin vereinbart werden muss und nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Einzelhandel

Einkaufen ohne Termin und Corona-Test ist in Augsburg wieder möglich. Weil der Inzidenzwert in Augsburg dauerhaft unter dem Schwellenwert 50 liegt, dürfen auch wieder mehr Kunden in die Geschäfte. Bisher durfte ein Kunde pro 40 Quadratmeter in ein Geschäft, jetzt darf ein Kinde pro 10 Quadratmeter in einen Laden, wenn das Geschäft insgesamt kleiner als 800 Quadratmeter ist. In größeren Läden darf ein Kunde pro 20 Quadratmeter einkaufen. Das gilt auch für das Einkaufscenter City-Gallerie.

Homeoffice

Arbeitgeber müssen Arbeitnehmern zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen. Falls möglich, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten außerdem Homeoffice ermöglichen und Arbeitnehmer müssen das in der Regel auch annehmen.

Alten- und Pflegeheime

Pflegepersonal soll beim Kontakt mit Bewohnern immer FFP2-Masken tragen und Pflegekräfte und Besucher sollen konsequent getestet werden. (mit sge und möh)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.