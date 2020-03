vor 12 Min.

Coronavirus: OB Kurt Gribls Videobotschaft an die Bürger

In Bayern wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Was das für Augsburg bedeutet, sagt OB Kurt Gribl. Er richtet sich mit einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger.

Von Ina Marks

Gribl betont in seiner Ansprache, es gebe keinen Grund zur Panik. Aber es gebe Gründe zur Besonnenheit.

