DSDS: Michael Rauscher kommt weiter gut an

Der Augsburger Michael Rauscher tritt in der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ mit einem Lied von Roger Cicero auf. Nun ist das Finale zum Greifen nah.

Von Fridtjof Atterdal

Auch am Tag danach konnte er es noch nicht so richtig fassen: „Als ich heute morgen aufgewacht bin, konnte ich es gar nicht glauben, und musste mir meinen Auftritt erst noch mal anschauen“, sagt Michael Rauscher. Der Augsburger Kandidat hat am Samstagabend auch in der zweiten Live-Sendung die Jury und das Publikum überzeugt und ist ins Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen.

„Mein Lieblingssong“ war das Motto der RTL-Gesangssendung – die verbliebenen acht Kandidaten durften sich ihr Musikstück selbst aussuchen. Michael Rauscher, der in der Vorwoche mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier angetreten war, wählte „Schieß mich doch zum Mond“ von Roger Cicero – und landete damit einen Volltreffer. Sogar Jurymitglied Mousse T., der den gelernten Fliesenleger zuvor noch kritisiert hatte, war diesmal überzeugt: „Ich war nie ein Fan deiner Stimme. Aber heute hast Du mich geknackt“, so sein Kommentar. Dieter Bohlen zeigte sich vor allem von der Bühnenpräsenz des Augsburgers angetan. „Du freust dich so ehrlich“, meinte Dieter Bohlen nach dem Auftritt.

Bohlens Urteil ist ihm wichtig

Das Urteil von Bohlen bedeutet Michael besonders viel. „Es war ein riesen Kompliment vom Pop-Titan Bohlen, dass ich die Bühne ausfülle und dabei wirke, als hätte ich nie etwas anderes getan“, freut er sich.

Die Musik von Roger Cicero liegt ihm besonders am Herzen, sagt Michael Rauscher. „Er ist der einzige deutsche Sänger, der diesen souligen Swing rüberbringt, so der Jazzfan. „Mit Cicero lebt diese Musikrichtung weiter.“ Lampenfieber auf der Bühne kennt er nicht, verrät der Augsburger. „Wenn ich auf der Bühne stehe und das Adrenalin einschießt, fühle ich mich wie neu geboren. Ich brauche die Bühne!“ so der Sänger. Wie vor jedem Auftritt gab es auch am Samstag einen kurzen Film von jedem Superstarkandidaten zu sehen. Michael Rauscher trat dort gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Franci auf – bei einem Besuch im Technik Museum Speyer.

Ganz ohne Zittern ging es für Michael nicht ab – gemeinsam mit der Kandidatin Janina wurde er nach vorne gerufen – es ging um den letzten Platz im Halbfinale. Die Entscheidung traf das Publikum per Abstimmung. Doch seine beiden Konkurrenten Mario und Giulio hatten das Nachsehen – für sie ist der Traum vom Superstar vorbei, während Michael Rauscher nächsten Samstag mit den verbliebenen sechs Kandidaten um den Einzug ins Finale kämpft. (mit bo)

