Der Naturschutz im Augsburger Stadtwald stößt auf Hindernisse

Plus In Augsburg grasen Wildpferde, Kühe, Ziegen und Schafe. Das Projekt hilft seltenenArten beim Überleben und nützt Landwirten. Mit anderen Interessen ist ein Ausgleich schwieriger.

Was kann falsch daran sein, wenn Kühe im Augsburger Stadtwald grasen? Eigentlich nichts, möchte man meinen. Schließlich erledigen die Weidetiere eine wichtige Arbeit für den Naturschutz. Sie fressen unerwünschtes wucherndes Grün weg und helfen dem ökologischen Gleichgewicht in der Natur. So einfach, wie es scheint, ist es in der Praxis aber nicht. Das Projekt "Weidestadt Augsburg" des Landschaftspflegeverbandes hat mit Hürden zu kämpfen, auch wenn es vielfältigen Nutzen bringt.

