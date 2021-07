Debatte

18:00 Uhr

Nach Ausschreitungen ringt Augsburg um die Zukunft des Nachtlebens

Plus Eigentlich ist sich die Koalition weitgehend einig, wie man das Nachtleben in Augsburg in bessere Bahnen lenken will. Doch die Partner rangeln um die Deutungshoheit.

Von Jörg Heinzle

Die Pressemitteilungen gingen an diesem Mittwoch kurz nacheinander ein. Um 14.05 Uhr versandte die Stadtratsfraktion der Grünen eine E-Mail, in der sie „Maßnahmen zur Entwicklung einer vielfältigen Nachtkultur“ fordert. Und nur 13 Minuten später folgte die Mail der CSU mit der Überschrift: „Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der Innenstadt und der Stadtteile“. Beide Pressemitteilungen beschäftigten sich vor allem mit der Frage, wie es mit dem Nachtleben in der Stadt weitergehen soll und wie man es in die richtigen Bahnen lenken kann. Beide enthielten aber auch so viel Fachchinesisch und Marketing-Sprech, dass einem klar wurde: Es geht weniger um die Wirkung nach außen. Hier beschäftigt sich die schwarz-grüne Koalition eher mit sich selbst. Dass es aber zwei getrennte Mitteilungen waren, ließ aufhorchen. Zuletzt hatte das Regierungsbündnis fast nur gemeinsame Mitteilungen versandt. Das wirft die Frage auf: Droht da etwa, bei einem wichtigen aktuellen Thema, nun ein Zerwürfnis?

