Die Golden-Glimmer-Bar öffnet wieder mit neuen Betreibern

Plus Die Golden Glimmer Bar in Augsburg ist ein beliebter Szenetreff. Sie öffnet nach der Corona-Zwangspause jetzt wieder, aber mit neuen Betreibern.

Von Miriam Zissler

Um Bars und Kneipen ist es in den vergangenen Monaten still geworden. Gezwungenermaßen, denn aufrund der Corona-Pandemie mussten Kneipen Mitte März genauso schließen, wie Restaurants und Klubs. Nun dürfen Schankwirtschaften seit einigen Tagen in Bayern wieder öffnen. So wird auch die Golden Glimmer Bar am Donnerstag, 1. Oktober, erstmals wieder ihre Türe aufsperren. Dann allerdings mit neuen Betreibern.

David Rother und Daniel Einsiedler haben die Bar übernommen. Sie zählen seit Jahren zu den Mitarbeitern des beliebten Treffpunkts am Schmiedberg. Rother studierte 2015 Lehramt, als er dort zum Jobben anfing. Für ihn war es eine Arbeit, die einfach Spaß macht. "Das Team war super. Jeder konnte sich einbringen und selber auch Sachen entwickeln." Der 31-Jährige nutzte seine Chancen. Er lernte dort die Rezepturen von unzähligen Cocktails kennen und auch die Liebe zum Detail. "Wir pressen beispielsweise Zitronen- und Limettensaft per Hand aus, weil wir festgestellt haben, dass selbst der teuerste gekaufte Saft nicht so gut schmeckt, wie der frisch ausgepresste", erklärt er.

Golden Glimmer Bar: In der Bar wird vieles selbst hergestellt

Qualität sei ihm genauso wichtig wie originelle Drinks. So würden in der Bar auch viele Sirupe, die für die Cocktails verwendet werden, selber eingekocht. Rother hat gerade erst Sirupe aus verschiedenen Pfefferkörner erstellt. Was daraus wird, wisse er noch nicht. Aber es ist gut möglich, dass sie künftig für eine neue Cocktail-Kreation Verwendung finden. Gemeinsam mit Daniel Einsiedler übernimmt David Rother die Golden Glimmer Bar. Einsiedler studierte Umwelt- und Verfahrenstechnik und begann 2017, in der Bar zu arbeiten. Die Arbeitskollegen freundeten sich an und legten dort auch immer wieder als "Glimmerboys" auf. Als die bisherigen Betreiber beschlossen, das Lokal nicht fortzuführen, griffen die Freunde zu.





Anfang des kommenden Jahres wäre der Pachtvertrag der Bar ausgelaufen. "Schweren Herzens haben wir gemeinsam entschieden, nicht zu verlängern, weil wir mit anderen beruflichen Aufgaben ausgelastet sind", erklärt Christoph Sauter. Der Grafiker hatte zusammen mit Oliver Hüttenmüller (Kulperhütte) und Stefan Sieber (Sprecher der Stadt Augsburg) im September 2011 die Bar eröffnet. Zuvor hatten sie bereits mehrfach die beliebte Party "Golden Glimmer Club" veranstaltet. Zahlreiche Projekte kamen im Verlauf der Jahre hinzu: das Musikpicknick im Parkhäusl, Kunstausstellungen in der "Golden Glimmer Galerie" und 2018 eine Sommerbar im Damenhof. "Bei einem Treffen des Teams haben wir von den Plänen gehört. Sie sagten aber gleich, dass sie sich freuen würden, wenn jemand die Bar in ihrem Sinne weiterführt", erzählt David Rother. Trotz der Corona-Pandemie wollen die beiden nun durchstarten und haben sich ein vorläufiges Konzept überlegt.

Augsburger Bar: Ein Konzept für den Anfang trotz Corona

Donnerstags kann die Bar im Normalbetrieb besucht werden. "Wir haben nach den derzeitigen Regelungen Platz für bestenfalls 46 Personen", sagt Daniel Einsiedler. Freitag und Samstag soll vorerst privaten Veranstaltungen vorbehalten sein. Die neuen Betreiber haben bereits Anfragen für Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern. Weihnachtsfeiern könnten dort ebenfalls stattfinden. "Das ist das Konzept für den Anfang und kann sich je nach Corona-Lage auch wieder ändern", betont David Rother.

