vor 24 Min.

Die Hochzoller vermissen weiter Supermärkte

Rund 300 Menschen diskutieren mit der Stadtspitze unter anderem über die Nahversorgung. Sie warten nicht nur auf ein Geschäft am neuen Zwölf-Apostel-Platz.

Von Silvia Kämpf

Die Hochzoller sorgen sich seit Jahren um die Geschäfte, in denen sie für den täglichen Bedarf einkaufen können. Die Nahversorgung war entsprechend auch ein zentrales Thema beim Stadtteilgespräch in der Aula des Rudolf-Diesel-Gymnasiums. Oberbürgermeister Kurt Gribl und seine Referenten waren angetreten, um den Bürgern ihre drängendsten Fragen aus sämtlichen Ressorts zu beantworten.

Rund 300 Teilnehmer beteiligten sich an dem Dialog mit der Referentenriege. Während Gribl den grundlegend erneuerten Zwölf-Apostel-Platz mit Wochenmarkt als besonders positiv hervorhob, wurde an gleicher Stelle deutlich, dass die Stadtteilbewohner noch immer auf den neuen Rewe-Supermarktes auf eben diesem Platz warten.

Wann startet der Bau von Rewe?

Zwar sei die Baugenehmigung erteilt, die konkrete bauliche Umsetzung liege nun aber beim Immobilieneigner des künftigen Supermarktes, hieß es. Zu einem konkreten Baubeginn liegen derzeit noch keine Informationen vor, bestätigte neben Baureferent Gerd Merkle auch Bianca Mayr vom Amt für Wirtschaftsförderung. Wie sie sagt, gibt es im Stadtteil Hochzoll durchaus fußläufig erreichbare Nahversorgungsmöglichkeiten – etwa Netto in der Zugspitzstraße, Norma an der Hochzoller Straße oder der „Denn’s“ Biomarkt an der südlichen Stadtgrenze.

Die Erweiterung des Norma-Marktes wertet die Stadt als positives Zeichen. Das Unternehmen investiere in die Filiale und bekenne sich somit langfristig zum Standort, heißt es. Allerdings liefen die beiden Projekte zeitlich nicht optimal: Nach Absprache mit dem Unternehmen konnten die Baumaßnahmen aufgrund internen Vorgaben von Norma nicht bis zur Eröffnung des benachbarten Rewe (Ende 2019) in der neu fixierten „Hochzoller Mitte“ verschoben werden. Voraussichtlich im Juni wird der Norma für etwa zwei Wochen schließen müssen. Mit der baldigen Eröffnung der neuen Rossmann-Filiale sei neben der bestehenden Drogeriemarkt Müller-Filiale aber eine zweiter Drogerie nach Hochzoll gekommen.

Neue Wünsche aus Hochzoll

Die neue Hochzoller Mitte hatte sich eine Besucherin des Stadtteilgesprächs jedoch anders vorgestellt. Noch immer hofft sie, dass dich der Ort einmal zu einem „ästhetischen Zentrum“ entwickelt. Stadtbaurat Merkle macht Hoffnung darauf: „Wir werden jetzt Vorschläge unsererseits erarbeiten“, sagte er. Zudem beaschäftige man sich im Stadtteilarbeitskreis mit den Wünschen und Vorstellungen der Hochzoller.

Zu den weiteren Themen gehörte auch der Durchgangsverkehr und die Nachverdichtung in Wohngebieten. Zuletzt hatten sich Anwohner der Ifenstraße gegen zwei geplante Mehrfamilienhäuser ausgesprochen.

