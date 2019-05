Doch nur 400 neue Wohnungen an der Berliner Allee statt 1000?

Wenn es um Sozialwohnungen geht, will man lieber tiefer stapeln aber für Gewerbeflächen Geld ausgeben und diese dem Wohnungsmarkt in Form von finanzierbaren Wohnraum, davon hält Herr Merkle auch nichts. Was tut dieser Mann überhaupt den ganzen Tag? Die Mieten in Augsburg explodieren, Gelände der Reese-Kaserne oder jede andere Fläche wird gerne bereitwillig für flächenfressende teure Einfamilienhäuser freigegeben und auf Steuerzahlerkosten an die städtische Infrastruktur angeschlossen aber nicht mal ein Drittel der potenziellen Wohnungen an der Berliner Allee werden freigegeben. Die Natur ist natürlich zu schützen aber hier klingt es nur ein flüchtig vorgeschobenes Argument. Patrizia und alle anderen Spekulanten freuen sich natürlich über diese Entscheidung, müssen jetzt die wieder in ihre luxussanierten Appartements ziehen.

