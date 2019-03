vor 18 Min.

Enkeltrick: Unbekannte Frau erbeutet 20.000 Euro

Eine Augsburgerin ist Opfer von Betrügern geworden. Nach dem Anruf einer angeblichen Enkelin war sie um 20.000 Euro ärmer.

Eine Frau aus dem Augsburger Stadtteil Hochzoll ist Opfer des so genannten Enkeltricks geworden. Sie hatte nach Angaben der Polizei am Montag einen Anruf bekommen, in dem sich eine bislang unbekannte Täterin als ihre Enkeltochter ausgab. Sie gab an, dass sie für einen Wohnungskauf 20.000 Euro benötige.

Enkelin weiß nichts von Wohnungskauf

Die Seniorin ging danach zu ihrer Bank und hob diesen Betrag ab. Als sie wieder zu Hause war, wurde das Bargeld von einer „Freundin“ der Enkeltochter abgeholt. Die Augsburgerin konnte danach ihre richtige Enkelin erreichen. Diese wusste nichts von einem Immobilienkauf. Eine Beschreibung der Geldabholerin liegt bis dato nicht vor.

