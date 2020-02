Entsetzen nach Angriff auf schlafenden Obdachlosen in Augsburger Altstadt

Plus Ein Unbekannter hat offenbar mit einer Zigarette den Schlafsack eines Obdachlosen in Augsburg angekokelt. Die Tat passierte, als der Mann schlief.

Ein Angriff auf einen schlafenden Obdachlosen in der Augsburger Altstadt sorgt für Entsetzen. Zum Glück hatte der Mann gemerkt, dass es ihm plötzlich warm am Gesäß wurde. Er wachte rechtzeitig auf. Wie die Polizei berichtet, hat offenbar ein Unbekannter seine Zigarette in den Schlafsack des 51-Jährigen gebrannt. Carina Huber kümmert sich als Sozialarbeiterin beim Sozialverband SKM Augsburg um Menschen ohne Wohnsitz. Sie erzählt, dass sie nach dem Vorfall nach dem betroffenen 51-Jährigen gesucht habe. Sie wollte sich erkundigen, wie es ihm geht und ob er Hilfe benötigt.

Obdachloser fand in Augsburgs Altstadt einen Schlafplatz

In einem Durchgang liegt eine Schaumstoffmatte, darauf ein dünner Schlafsack und eine Wolldecke. Daneben steht auf dem Boden eine Supermarkt-Tüte mit Kaffeepulver, einer Flasche Spezi und einer Packung Schwämmen. Der Schlafplatz ist verlassen. Wo sich der Mensch, der hier genächtigt hat, gerade aufhält, weiß man nicht.

Es ist keine Szene aus Berlin, sondern eine Szene aus der Augsburger Innenstadt. Auch hier leben Menschen im Winter auf der Straße. Wie viele es sind, kann man nicht sagen. Dazu werden keine Statistiken geführt. Die Stadt kann die Zahl nur schätzen. Demnach sind mehr als 1000 Personen wohnungslos. Sie kommen entweder vorübergehend irgendwo privat unter, leben in einer der Unterkünfte für Obdachlose oder eben auf der Straße. Wie der 51 Jahre alte Mann, der in Augsburgs Altstadt einen Schlafplatz gefunden hatte. Dort ist ihm etwas passiert, was viele Menschen entsetzt.

Unter Brücken, wie hier an der Wertach, suchen Obdachlose immer wieder Schutz. (Archivbild) Bild: Silvio Wyszengrad

Doch von vorne. Ans Tageslicht kam die Geschichte, die von der Polizei berichtet wird, weil sich ein Passant um einen schlafenden Mann sorgte. Es war am Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr als der 37-Jährige an dem Mann in der Altstadt vorbeikam. Um diese Uhrzeit ist es derzeit um die null Grad kalt. Der Passant weckte den Obdachlosen, denn dieser lag ohne Decke oder Schlafsack auf dem Boden. Er erkundigte sich nach dessen Zustand. Der Obdachlose, ein 51 Jahre alter Mann, erklärte dem Fußgänger daraufhin, warum er ohne eine Decke schlafen muss.

In dem Brandloch des Schlafsacks fand er eine Zigarette

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlief der Wohnsitzlose demnach in seinem Schlafsack im Bereich des Mittleren Lechs. Irgendwann in der Nacht wachte der 51-Jährige auf, denn ihm wurde plötzlich warm am Hintern. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Mann ein circa fünf Zentimeter großes Brandloch in seinem Schlafsack. Darum herum war der Schlafsack angekokelt. In dem Brandloch fand er eine Zigarettenkippe. Wer mit der Zigarette das Loch in seinen Schlafsack gebrannt hatte, wusste der Mann nicht. Der 51-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Der 51-Jährige erzählte, dass er seinen Schlafsack nicht mehr nutzen konnte und wegwerfen musste. Deshalb müsse er nun ohne etwas Wärmendes im Freien schlafen. Noch direkt vor Ort verständigte der Fußgänger die Polizei. Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Augsburgs Sozialbürgermeister Kiefer: "Niederträchtig ohne Ende"

In der Stadt ist man angesichts des Vorfalls entsetzt. "Das ist niederträchtig ohne Ende. Schrecklich", meint Sozialbürgermeister Stefan Kiefer (SPD). Hans Stecker vom Förderverein Wärmestube SKM Augsburg, versteht nicht, "wie man Menschen, die sowieso schon in der Gesellschaft ganz unten sind, in eine so prekäre Situation bringen kann." Aufgebracht sei er, so der 71-Jährige. "Man muss einen Mensch nicht lieben, aber man muss ihn achten." Wie er betont, dürfe sich der betroffene Mann gerne bei der Wärmestube des Sozialverbandes SKM in der Klinkertorstraße melden. Man habe dort erst nagelneue Schlafsäcke von Humanitas Aichach gespendet bekommen. "Er kann sich gerne einen abholen."

8 Bilder Bilder: So leben obdachlose Frauen im neuen Pferseer Heim Bild: Annette Zoepf

Sozialarbeiterin Carina Huber geht davon aus, dass der betroffene Mann dies wohl schon getan hat. Sie glaubt ihn nämlich von ihrer Streetwork-Arbeit zu kennen. "Er weiß, dass es beim SKM Schlafsäcke zu holen gibt." Dennoch habe sie ihn an der ihr bekannten Stelle nach dem Vorfall aufgesucht. "Aber er war nicht da." Auch Huber, die mit Kollegen im Winter mit dem Kältebus die bekannten Aufenthalte von Obdachlosen abfährt, weiß von derzeit rund 65 Menschen, die im Freien schlafen. Dabei gebe es noch ein paar freie Plätze im Übergangswohnheim der Stadt Augsburg. Aber nicht jeder wolle da hin, weiß die Sozialarbeiterin. Es gebe mehrere Gründe, warum manche Obdachlose es bevorzugen, unter freiem Himmel zu nächtigen.

"Manche sind psychisch krank, dass sie es dort nicht ertragen würden oder wollen sich nicht an die Regeln dort halten, andere gehen nicht in die Unterkunft, weil es dort keine Einzelzimmer gibt." Dieser Winter, sagt Huber, sei zwar etwas milder. "Aber wenn man bei null Grad draußen schläft, ist das für die Menschen trotzdem sehr kalt."

Zeugen des Vorfalls am Mittleren Lech werden übrigens gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter 0821/323-2110 zu melden.

Lesen Sie auch: