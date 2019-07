13:26 Uhr

Exhibitionismus oder Versehen? Prozess um offene Hose

Nach einer Zugfahrt warf eine Frau einem 49-Jährigen Exhibitionismus vor. Er sagt, die offene Hose war ein Versehen. Nun kam es zum Prozess.

Von Michael Siegel

Es war wohl eher ein Versehen als eine bewusste exhibitionistische Handlung, die jetzt zum zweiten Mal einen 49-jährigen Ingenieur aus dem Raum Lindau vor das Augsburger Amtsgericht führte. Diesmal mit dem von ihm gewünschten Ergebnis: Er wurde jetzt vom Verdacht des Exhibitionismus freigesprochen.

Frau geht in Augsburg zur Polizei

Es war im August 2017, als sich der Angeklagte und eine heute 26-jährige Studentin im Zug zwischen Buchloe und Augsburg gegenübersaßen. Dabei, so hatte es die junge Frau der Polizei am Augsburger Hauptbahnhof geschildert, stand der Hosenschlitz des Mannes offen und beim Zeitunglesen habe er an sich manipuliert. Das mit dem offenen Hosenschlitz hatte der Angeklagte eingeräumt, „ein Versehen nach einem Toilettenbesuch“. Exhibitionismus hatte er vehement zurückgewiesen. Weil die Studentin bei der ersten Ansetzung des Falls vor Gericht im Ausland war, konnte sie nicht als Zeugin vernommen werden.

Zweiter Verhandlungstermin in Augsburg

Ohne ihre Aussage hatte Richterin Ulrike Ebel-Scheufele damals aber den Prozess auch nicht abschließen wollen. Jetzt also der zweite Durchgang. Dabei, so ein Gerichtssprecher, habe sich anhand der Aussage der Studentin gezeigt, dass es sich bei den Vorgängen möglicherweise tatsächlich um ein Versehen gehandelt habe. Der Angeklagte wurde schließlich freigesprochen. (gel)

