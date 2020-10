vor 45 Min.

Feuerwehreinsatz: Kellerbrand macht Haus zunächst unbewohnbar

Die Bewohner konnten vorerst nicht mehr in das komplett verrauchte Haus zurück.

In einem Keller eines Wohnhauses in Oberhausen ist Sonntagnacht Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten danach erstmal nicht mehr in das Haus zurück.

Es war gegen 23.20 Uhr als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen zu einem Wohnhaus in der Schallerstraße wegen einer Rauchentwicklung gerufen wurden.

Aufgrund des massiven Rauches ging die Feuerwehr von einem Kellerbrand aus. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutz in Das Anwesen gingen, bestätigen diese Vermutung schnell. Sie bekämpften den Brand und kontrollierten, ob sich in dem Gebäude noch Menschen befinden.

Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Augsburg-Oberhausen aus

Die Bewohner des Hauses hatten sich aber selbst in Sicherheit gebracht. Sie wurden betreut. Das komplett verrauchte Wohnhaus wurde mit Hochleistungslüftern belüftet und die Brandstelle nach Abschluss der Löschmaßnahmen nochmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester zu entdecken.

Durch die enorme Rauchentwicklung war das Haus für diese Nacht nicht mehr bewohnbar. Die ebenfalls alarmierten Spezialisten der Stadtwerke sicherten die Anschlüsse des Gebäudes ab. Bei der Brandursache ist nach Angaben der Berufsfeuerwehr von einem technischen Defekt auszugehen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. (ina)

