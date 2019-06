vor 36 Min.

Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden - Gebiet um Martinipark wird evakuiert

Im Augsburger Martinipark wurde am Dienstagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt. Polizei und Kampfmittelräumdienst sind vor Ort. Das Gebiet muss evakuiert werden.

Bei Bauarbeiten am Augsburger Martinipark ist eine 250 Kilo schwere britische Fliegerbombe gefunden worden. Der Fundort liegt in der Schäfflerbachstraße. Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst sind seit dem späten Nachmittag bereits vor Ort.

Fliegerbombe im Martinipark gefunden: 500 Menschen müssen evakuiert werden

Wie die Polizei mitteilt, verfügt die britische Fliegerbombe über zwei Zünder und muss noch heute Abend entschärft werden. Dazu wird das Gebiet um den Martinipark mit einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort evakuiert.

Im Gebiet der Sperrzone rund um den Martinipark leben 900 Augsburger. Die Polizei geht aber davon aus, dass nur circa 500 Menschen unmittelbar von der Evakuierung betroffen waren - offenbar waren viele Anwohner am späten Nachmittag noch unterwegs.

Die Evakuierungsmaßnahmen haben nun begonnen. Ausdrücklicher Hinweis an Personen, die der freiwilligen Evakuierung nicht nachkommen wollen: Eine Hilfeleistung durch Rettungskräfte ist während der Entschärfungsphase NICHT möglich. #FliegerbombeMartiniPark #SauGfährlich #WirfürEuch — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 18. Juni 2019

Die Polizei hat betroffene Bürger gebeten, das Gebiet schnell zu verlassen. Die Augsburger Feuerwehr war seit dem Nachmittag mit mobilen Sirenen vor Ort, um die Anwohner per Lautsprecher-Durchsagen über die Evakuierung zu informieren. Ab 18.30 Uhr sollte die eigentliche Evakuierung starten - und kontrolliert werden, ob sich in den Häusern noch Menschen aufhalten. Doch laut Polizei wollten einige Menschen der freiwilligen Evakuiertung nicht nachkommen - und haben den Prozess erheblich verzögert.

Etwa 500 Augsburger müssen nach dem Fund der Fliegerbombe im Martini Park evakuiert werden. Was Betroffene jetzt wissen müssen, erklärt Polizei-Sprecher Michael Jakob. Video: Jan Kandzora

Die Einsatzkräfte rechnen derzeit mit einem Beginn der Bombenentschärfung ab frühestens 21 Uhr. Diese Angabe könnte sich aber je nach Evakuierungsverlauf noch ändern.

Martinipark wegen Fliegerbombe evakuiert: Dieses Gebiet ist betroffen

Die Polizei informiert auf Twitter über die Evakuierung und die Entschärfung der Fliegerbombe im Martinipark - und zeigt auf einer Karte, welcher Bereich genau betroffen ist. Weitere Informationen erhalten Betroffene auch unter der Rufnummer 0821/324-37610.

Auch wer seine Wohnung nicht eigenständig verlassen kann, wird gebeten, sich unter dieser Rufnummer zu melden. Ein Transport wird organisiert. Eine Evakuierungsstelle für betroffene Anwohner wurde an der BRK-Wache in der Berliner Allee eingerichtet.

Anbei finden Sie eine Karte mit dem zu evakuierenden Bereich. Sollten Sie betroffen sein, verlassen Sie zügig die Evakuierungszone. Für Pressevertreter ist ein Pressesprecher am alten OBI PP vor Ort. Anfahrt über Reichenberger Straße. #FliegerbombeMartiniPark #Polizei #WirfürEuch pic.twitter.com/mnqBzRbhH1 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 18. Juni 2019

Evakuierung im Textilviertel: Auch die Verkehrsachse Nagahama-Allee ist betroffen

Am Martinipark wird derzeit gebaut, unter anderem sollen dort Mietwohnungen entstehen. Bei den Bauarbeiten stieß am Dienstagnachmittag ein Bagger auf die 250 Kilo schwere Fliegerbombe. Im Bereich der Evakuierung rund um den Martinipark liegen Wohngebäude, die Interimsgebäude des Theaters sowie das Textilmuseum.

Direkt am Martinipark entlang verläuft zudem die Verkehrsachse Nagahama-Allee. Auch sie ist von der Evakuierung betroffen - und muss während der Evakuierung ab 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden. Das dürfte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr führen. Die Polizei bittet Betroffene, den Bereich großräumig zu umfahren.

Auch im öffentlichen Nahverkehr wird es wohl zu Behinderungen kommen. Betroffen sind laut den Augsburger Stadtwerken die Linien 33 und 36.

Aufgrund der #FliegerbombeMartiniPark wird es voraussichtlich ab 21 Uhr zu Behinderungen auf der #swaLinie33 und #swaLinie36 kommen.

Alle weiteren Infos bei den Kollegen von @polizeiSWN

Wir halten euch zum #ÖPNV auf hier dem laufenden. — swa Mobilität (@swaVerkehr) 18. Juni 2019

7 Bilder Großeinsatz am Martinipark: Fliegerbombe wird noch am Abend entschärft Bild: Silvio Wyszengrad

Weihnachten 2016 sorgte Fliegerbombe für Ausnahmezustand in Augsburg

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg werden in Augsburg immer wieder gefunden. An Weihnachten 2016 mussten rund 54.000 Menschen ihre Wohnungen in Augsburg verlassen, weil eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe in der Innenstadt entschärft werden musste. Es war die zweitgrößte Evakuierung einer Stadt in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Wie viele nicht detonierte Bomben noch immer in Augsburg unter der Erde schlummern, ist unklar.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Themen Folgen