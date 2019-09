10:53 Uhr

Freie Wähler setzen auf „Politik mit gesundem Menschenverstand“

Die Freien Wähler in Augsburg haben ihre Stadtratsliste aufgestellt. Angeführt wird sie von OB-Kandidat Peter Hummel. Mit welchen Themen die Partei punkten möchte.

Von Michael Hörmann

Politik mit gesundem Menschenverstand – mit diesem Selbstverständnis ziehen die Freien Wähler in die Kommunalwahl. Am Montagabend nominierten sie die Stadtratsliste mit 60 Kandidaten. Angeführt wird die Liste von Oberbürgermeisterkandidat Peter Hummel, der bereits vor einigen Wochen für diese Position aufgestellt worden war. Offiziell nominiert wurde der Journalist am Montagabend. Er erhielt 43 Stimmen der 43 Stimmberechtigten. Hummel ist Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste. Auf Rang zwei steht Stadträtin Regina Stuber-Schneider. Bis Platz 12 folgen fünf Personen, die unter 35 Jahre alt sind.

Derzeit stellen die Freien Wähler zwei Stadträte. Architekt Volker Schafitel hatte angekündigt, dass er nicht mehr antreten werde. Auf Listenplatz 60 taucht der frühere Stadtrat Rainer Schönberg auf.

OB-Kandidat Hummel unterstrich vor den Parteifreunden die historische Chance, die sich bei der Kommunalwahl im März 2020 bietet: „Jeder von uns spürt den Aufwind, den wir gerade erleben. Die Menschen sehnen sich nach einer ideologiefreien Politik mit gesundem Menschenverstand.“

Der enge Draht ins Kabinett

Die wichtigsten Themen im kommenden Wahlkampf seien entsprechend an die Top-Kontakte ins Kabinett in München angeknüpft, wo die Freien Wähler mit der CSU die Regierung bilden. „Wir haben mit Hubert Aiwanger einen Freie-Wähler-Wirtschaftsminister in Bayern, dem unsere Stadt und unsere Region in besonderer Weise am Herzen liegen“, so Hummel. Die Zeiten, in denen es nur die CSU war, die man in München anrufen musste, um etwas zu erreichen, seien vorbei: „Jetzt sind die Freien Wähler am Zug.“

Umweltminister Torsten Glauber, ebenfalls ein Freier Wähler, habe zugesichert, Augsburg auf dem Weg zu unterstützen, die erste klimaneutrale Großstadt Deutschlands zu werden. Hummel: „Umweltpolitik funktioniert nicht mit Stuhlkreisen und Wunschkonzerten, sondern indem man Themen konkret anpackt und umsetzt.“ Gerade als Weltkulturerbe-Stätte könne Augsburg zu einer Leuchtturm-Stadt werden. „Das Thema Wasser ist nicht nur Geschichte, sondern auch Zukunft. Selbstverständlich muss Augsburg bei der Entwicklung der Wasserstoff-Technik führend beteiligt sein“, so der OB-Kandidat.

Im Bereich Nahverkehr fordert Hummel Preissenkungen und kostenlose Busse und Straßenbahnen an Samstagen. Es könne nicht sein, dass ein ÖPNV-Ticket für eine Familie in Augsburg teurer ist als zehn Stunden Parken in der Citygalerie: „Selbst eine Fahrt mit einem Carsharing-Auto ist günstiger als die Tram.“ Dass an diesem System etwas nicht stimme, sei offensichtlich. Wer daran nichts ändern möchte, habe an der Verkehrswende schlicht kein Interesse. Ähnliches gelte für die Fahrradstadt. Bislang sei kein einziger Autoparkplatz in eine Stellfläche für Lastenräder umgewandelt. Hummel: „Die Achse Grottenau-Jakobertor führt mitten durch die vermeintliche Fahrradstadt, ist aber an vielen Stellen lebensgefährlich für Zweiräder. Diese Strecke muss schnellstens als Fahrradstraße ausgewiesen werden – idealerweise in Verbindung mit neuen Grünflächen.“

Freie Wähler setzen auf junge Kandidaten

Die 60 Personen auf der Liste setzen sich aus engagierten Frauen und Männern aus allen Stadtteilen zusammen, heißt es. Vor allem die Jungen Freien Wähler schafften es auf vordere Plätze: Unter den ersten 12 Plätzen sind fünf Kandidaten unter 35, auf weiteren Plätzen zwei 18-Jährige. „Wir haben es geschafft, Leute für uns zu gewinnen die sich mit unserer Art, Politik zu machen, identifizieren können“, sagte Angelika Lippert, Vorsitzende der Freien Wähler Augsburg: „Straßenausbaubeiträge und Studiengebühren abgeschafft, G9 wieder eingeführt, Kindergarten-Beiträge gesenkt, 5000 Euro Gründerbonus für Hebammen - wir packen die Themen an.“

Lippert steht auf Platz drei, gefolgt vom frühere Kriminalkommissar Hans Wengenmeir. Die Freien Wähler betonen, dass die Kandidaten viele unterschiedliche Berufsgruppen abdecken. Dazu gehören: Dieter Kleber (Platz 5, Vorsitzender „Wir in Göggingen“), Lena Krylov (7, Influenzerin „Neu in Augsburg“), Bernhard Müller (13, Fahrlehrer), Alina Wagner (14, Inhaberin Hairdesign, Maximilianstraße), Benjamin Lauer (15, Eishockey-Manager), Alexander Görbing (16, Kommunikation-Experte), Carolin Aumann (18, Behinderten-Seelsorge), Albert Ötzkaya (32, Politik-Wissenschaftler).

