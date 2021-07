Türkspor Augsburg startet in der Bayernliga furios

Der Mannschaft gelingt beim VfB Hallbergmoos ein perfekter Start in die Saison. Am Mittwoch steht die nächste Partie an.

Türkspor Augsburg hat einen Traumstart in die neue Bayernligasaison hingelegt. Ein deutlicher 4:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger VfB Hallbergmoos stand für das Team des Trainergespanns um Servet Bozdag und Matthias Strohmaier am Ende zu Buche. Bozdag lobte: „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben uns auch in der Höhe verdient durchgesetzt.“

In Hälfte eins gingen die Gäste bereits nach 15 Minuten durch Emre Kurt in Führung. Mit dem knappen 0:1 ging es dann für beide Mannschaften in die Kabinen. Der Start in zweiten Durchgang verlief turbulent. Hallbergmoos-Verteidiger Dennis Hammerl bekam in der 47. Minute die Rote Karte für ein grobes Foul gegen Kevin Feucht. Bozdag sagte dazu: „Es war die absolut richtige Entscheidung. Hammerl hat unseren Spieler voll am Knie getroffen. Ich musste ihn auch etwas später wegen den Folgen dieses Einsteigens auswechseln.“

Türkspor spielt eine Halbzeit lang in Überzahl

Davor erzielte der angeschlagene Stürmer allerdings das zweite Tor für die Augsburger (60.). Türkspor spielte ihre Überzahl dann clever aus und schraubte den Spielstand in der Schlussphase weiter in die Höhe. Emre Arik besorgte in der 72. Minute das 0:3, zum 0:4-Endstand traf der eingewechselte Fatih Baydemir (83.). Für die Gäste sind bei diesem Erfolg aber nicht nur die vier erzielten Tore erfreulich: „Wir haben über 90 Minuten defensiv sehr wenig zugelassen. Das ist ein weiterer positiver Punkt aus diesem Spiel“, betont Bozdag.

Am Mittwoch (Anpfiff 18.30 Uhr) geht es für die Augsburger bereits weiter. Mit dem TSV Dachau 65 geht es für Türkspor gegen einen Gegner, den Bozdag sehr schätzt: „Dachau hat sehr viel Qualität und es wird definitiv ein schwieriges Spiel für uns werden. Sie haben gegen Donaustauf, die sehr gut aufgerüstet haben, unentschieden gespielt.“

Türkspor Reichlmayr – Blinov, Kurt, Leutenecker (76. Hägler), Strohmaier – Goia (46. Rankovic), Mitterhuber, Salifou (85. Merwald), Yilmaz (71. Baydemir) – Arik, Feucht (65. Emini).

Tore 0:1 Kurt (15.), 0:2 Feucht (60.), 0:3 Arik (72.), 0:4 Baydemir (83.)