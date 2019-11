28.11.2019

Gelungene Premiere im Spiegelpalast von Chris Kolonko

Chris Kolonkos Dinnershow im Spiegelpalast auf dem Plärrergelände startet mit der Premiere offiziell - mit Promis und einer schönen Geste

Alfons Schubeck ist mit seinem Teatro Augsburg in der Riedingerstraße bereits gestartet. Am Donnerstag feierte nun auch Chris Kolonko mit seinem Programm „Verführung“ Premiere in seinem Spiegelpalast auf dem Plärrergelände. Unter den Gästen der Dinnershow waren an diesem Abend unter anderem Schauspielerin Veronika von Quast, das internationale Star-Model Papis Loveday und Revuestar Gloria Gray. Sie genossen gemeinsam mit rund 260 Gästen ein Drei-Gänge-Menü, kreiert von Profikoch André Kracht, und bewunderten dabei die Darbietungen der international aktiven Künstler, die Chris Kolonko für sein Programm in diesem Jahr engagiert hat.

Chris Kolonko spielt bis 19. Januar

Schirmherrin der Dinnershows ist Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeine. Für sie gab es am Premierenabend einen weiteren Grund zur Freude. Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf an diesem Abend versprach Chris Kolonko gleich zu Beginn der Show der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. „Ein herzliches Dankeschön an Chris Kolonko und sein Team, dass er mit der Premiere unsere Stiftung unterstützt und somit hilft, Wünsche zu erfüllen und Not zu lindern“, so Alexandra Holland. Am Ende kamen 5022,92 Euro zusammen. Chris Kolonko wird mit seinem Spiegelpalast noch bis 19. Januar in der Stadt sein. (AZ)

Tickets für Chris und auch das Teatro gibt es unter anderem beim AZ-Kartenservice, Maximilianstraße 3.(AZ)

