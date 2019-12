19:24 Uhr

Getöteter am Kö war Feuerwehrmann: Große Anteilnahme

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz ist am späten Freitagabend ein Mann gestorben.

Der Getötete am Königsplatz war Mitglied der Berufsfeuerwehr. Das bestätigt die Stadt. OB Gribl und Kollegen des 49-Jährigen sprechen ihre Anteilnahme aus.

Am Freitagabend ist am Augsburger Königsplatz ein Mann getötet worden. Das 49-jährige Opfer der Gewalttat war Mitglied der Augsburger Berufsfeuerwehr. Das bestätigte die Stadt Augsburg am Samstag. Oberbürgermeister Kurt Gribl und Kollegen verschiedener Feuerwehren sprachen in sozialen Netzwerken den Angehörigen des 49-Jährigen ihre Anteilnahme aus.

Der 49-Jährige war zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar privat auf dem Heimweg vom Christkindlesmarkt. Am Königsplatz kam es zu einem zunächst verbalen Streit mit einer siebenköpfigen Gruppe. Laut Polizei schlug dann ein Mann aus der Gruppe den 49-Jährigen gegen den Kopf, woraufhin dieser stürzte und zu Boden ging. Der Feuerwehrmann starb noch am Tatort. Die Gruppe floh in Richtung Hauptbahnhof. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Gribl: "Unser aller Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen des Verstorbenen"

Mit einem Post auf Facebook bestätigte die Stadt Augsburg, dass es sich bei dem Getöteten um ein Mitglied der Augsburger Berufsfeuerwehr handelte. Oberbürgermeister Kurt Gribl kondolierte den Angehörigen und Kollegen. "Unser aller Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen des Verstorbenen, seinen Freunden und Kollegen bei der Stadt Augsburg, insbesondere den Kameradinnen und Kameraden bei der Berufsfeuerwehr", heißt es in der Stellungnahme.

Mehrere Feuerwehren aus Augsburg sprachen in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.

Auch die Kollegen aus München nahmen Anteil am Tod des 49-Jährigen.

