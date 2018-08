22.08.2018

Große Schlange kriecht Donauwörther Straße entlang

An einer Tram-Haltestelle macht ein Passant nachts eine unheimliche Entdeckung. Er ruft die Polizei

Von Ina Marks

Wer rechnet mit einer riesigen Schlange nachts auf der Donauwörther Straße in Oberhausen? Ein Passant hatte das Tier zufällig an einer Tram-Haltestelle entdeckt. Es soll sich um eine Boa handeln. Der Mann rief sofort bei der Polizei an.

Es war in der Nacht auf Dienstag um ein Uhr, als der Mann sich sicherlich verwundert die Augen gerieben hat. An einer Haltestelle der Tramlinie 4 in Oberhausen hielt sich eine große Schlange auf. Sie hatte eine Länge von etwa 1,50 bis 1,70 Metern. Der Mann informierte die Polizei. Das Reptil wollte allerdings nicht an der Haltestelle warten; es schlängelte sich die Donauwörther Straße entlang in Richtung Innenstadt. Zahlreiche Schaulustige begleiteten die Schlange auf ihrem Weg.

Damit das Tier nicht von Fahrzeugen überfahren werden konnte, wurden mehrere Teilbereiche der Wegstrecke gesperrt. Die Polizei berichtet von einem „überschlagenden Einsatz“. Letztlich wurde die riesige Schlange im Bereich der 90er Hausnummern von der Berufsfeuerwehr eingefangen. Die Einsatzkräfte verwenden dabei in der Regel einen sogenannten Schlangenhaken. Dieser sieht aus wie eine große, massive Zange, mit der sich Einsatzkräfte die Würgeschlange vom Leib halten können.

Wie Feuerwehr-Sprecher Andreas Kohnle berichtet, greifen die meisten Kollegen in solchen Situationen jedoch mit Handschuhen zu. „Bei uns in Deutschland handelt es sich meist um Würge- und keine Giftschlangen.“ Das Reptil wurde zunächst in eine Tierklinik gebracht.

Der Besitzer der exotischen Schlange konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Für Sabina Gaßner, Leiterin des Augsburger Tierheims, ist es jedoch klar, dass sie ausgesetzt wurde. Aus ihrer Erfahrung heraus stimmen die Geschichten, dass so ein Tier ungewollt ausgebüxt sei, in der Regel nicht. Vielmehr wollten sich die Besitzer irgendwann ihrer Verantwortung entziehen. In Augsburg komme es immer wieder vor, dass derartige Schlangen in der Öffentlichkeit entdeckt werden.

„Solche Fälle haben wir zehn Mal im Jahr, das ist nichts Ungewöhnliches“, meint Gaßner. Die Schlange aus der Donauwörther Straße hat Augsburg schnell verlassen – diesmal im Auto. Ein Tierarzt brachte sie im Lauf des Dienstags nach München in die Reptilienauffang-station. Vonseiten der Praxis wurde bestätigt, dass es sich um eine Boa handelt.

Personen, die Hinweise auf den Besitzer des Tieres geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 zu melden. Die Rufnummer lautet 0821/323-510.

Themen Folgen