vor 47 Min.

„Hans im Glück“ eröffnet Filiale

Das bekannte Burger-Restaurant ist im Textilviertel zu finden.

55 Filialen des Burger-Restaurants „Hans im Glück“ gibt es inzwischen: Neben zahlreichen Städten in Deutschland ist das Unternehmen, das 2010 von Thomas Hirschberger in München gegründet wurde, in Österreich und der Schweiz und mit zwei Ablegern in Singapur vertreten. Ab Montag, 4. Juni, kann sich auch Augsburg zu den Standorten der Restaurant-Kette zählen. Dann eröffnet „Hans im Glück“ seine Filiale im „Studiosus 5“, der neuen Studenten-Appartementanlage an der Nagahama-Allee im Textilviertel.

160 Plätze im Lokal, 170 im Freien

Obwohl der Burgergrill schon so viele Lokale eröffnet hat, ist das Augsburger Restaurant für das Unternehmen etwas Besonderes. Denn hier wird das neue Raumdesign der Kette präsentiert – echte Birkenstämme sollen für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgen. Das Lokal bietet Platz für 160 Gäste, auf der Terrasse werden weitere 170 Sitzplätze geboten.

„Hans im Glück“ bietet neben zahlreichen Burgern auch verschiedene Salate an. Daneben können die Gäste aus einer Auswahl von über 20 Cocktails und hauseigenen Eistees wählen.