Haunstetten Südwest muss innovativ sein

Augsburg plant ein neues großes Baugebiet. Es ist nur zu rechtfertigen, wenn es wirklich modern und innovativ wird. Was bedeutet das?

Verkehr, Versiegelung, Verdichtung – die Sorgen der Menschen in Haunstetten sind berechtigt. Zugegeben, wir haben nur eine kleine Auswahl befragt. Aber es ist nur natürlich, dass Pläne für ein neues Quartier mit etwa 10.000 Bewohnern auch Sorgen und Ängste auslösen. Die Stadt ist gut beraten, sie in der Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen. Und sie muss sich auch an einem weiteren Punkt messen lassen.

Nachhaltig und sozial

Die Flächen, die für Wohnungen und Gewerbe genutzt werden, sind ein Filetstück. Wenn aus den Feldern und Wiesen ein neues Quartier werden soll, muss es das halten, was versprochen wird: ein mutiges Vorzeigeviertel, das den Flächenverbrauch auch rechtfertigt.

So soll das neue Viertel in Augsburg aussehen 1 / 6 Zurück Vorwärts Augsburg hat bald keine Flächen mehr für neue Wohnungen. Das neue Viertel Haunstetten Südwest soll das ändern und Raum für 10.000 Bewohner und 5000 Arbeitsplätze schaffen. Obwohl Architekten erst an Plänen arbeiten, hat die Stadt bereits einige Leitlinien festgezurrt.

Zwischen der B 17 und Haunstetten sollen vor allem Mehrfamilienhäuser entstehen, um die Fläche möglichst gut zu nutzen. Daher sind auch Gebäude denkbar, die mehr als vier Stockwerke haben. Das Ziel sind mindestens 4000 Wohnungen.

Um Verkehr zu reduzieren, sollen sowohl Wohnungen als auch Gewerbegebäude (an der B 17) entstehen. Das Schlagwort lautet „Stadt der kurzen Wege“. Laut Planung soll pro zwei Bewohner (insgesamt 10.000) ein Arbeitsplatz entstehen (5000). Theoretisch wäre damit der Jobbedarf für das Viertel gedeckt. Auch Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte sollen vor Ort entstehen.

An der Nahtstelle zwischen Bestands-Haunstetten und dem neuen Viertel rund ums Schwimmbad/Johann-Strauß-Schule soll ein Bildungs- und Begegnungsquartier entstehen. Womöglich ist künftig eine zweite Schule nötig. Auch Jugendtreffs und Kitas sind geplant.

Er könnte in Nord-Süd-Richtung verlaufen und Gewerbe und Wohnen trennen.

Das Auto soll keinen Vorrang erhalten. Eine zentrale Rolle spielt die nach Königsbrunn verlängerte Tram-Linie 3. Die Stadt setzt auf Mobilitätsstationen, wo Nahverkehr, Car-Sharing und Leihräder zusammenkommen. Im Viertel sind selbstfahrende Elektrobusse denkbar. Lieferdienste sollen vor Ort elektrisch unterwegs sein oder mit Lastenrädern.

Die ersten groben Pläne klingen gut: Nahverkehr, Car-Sharing und Fahrräder statt der Dominanz des Autos. Energieeffiziente Gebäude, Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort,... Ein modernes Viertel muss zugleich auch sozialen Ansprüchen genügen – dort muss Platz sein Menschen mit viel und wenig Geld. Die groben Pflöcke sind gesetzt, demnächst werden die besten Entwürfe gekürt. Es wird spannend, wie sie aussehen und am Ende umgesetzt werden. Wenn es gelingt, vielen Ansprüchen gerecht zu werden, wird der neue Stadtteil ein Erfolg werden und wahrscheinlich auch den Anwohnern die Sorgen und Ängste nehmen. Und eines muss auch gesagt werden: Hinter dem Plan für Haunstetten Südwest steht zunächst einmal eine positive Botschaft.

Augsburg wächst - zum Glück

Augsburg ist eine wachsende Stadt. Trotz aller Probleme – Wohnungsknappheit und steigende Mieten – gibt es keine attraktive Alternative. Eine schrumpfende Stadt denkt nicht an neue Wohnviertel und Arbeitsplätze. Sie muss viel eher überlegen, welche Schule als erste geschlossen wird.

Themen Folgen