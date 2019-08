vor 33 Min.

Hindernis trübt Freude an der Fahrradstraße in Pfersee

Die neue Fahrradstraße in Pfersee wurde vor Kurzem freigegeben. Jetzt baut die Stadt ganz in der Nähe beim Gollwitzersteg eine Umlaufsperre. Warum dies missfällt.

Von Andrea Baumann

Jens Wunderwald ist leidenschaftlicher Radfahrer und als solcher bei der Bürgeraktion Pfersee für die Belange dieser Verkehrsteilnehmer zuständig. Für die Umsetzung der neuen Fahrradstraße in Pfersee attestiert er der Stadtverwaltung „sehr gute Arbeit“. Seit Kurzem wird Wunderwalds Freude jedoch durch Bauarbeiten getrübt: Am Gollwitzersteg installieren Arbeiter gerade eine sogenannte Umlaufsperre.

Das weißrote Gestänge soll die Sicherheit von Fußgängern und vor allem Radfahrern erhöhen, weil sie zum Passieren des Hindernisses ihr Tempo verlangsamen müssen. Zu „verdanken“ haben dies die Verkehrsteilnehmer der Regierung von Oberbayern. Als zuständige Aufsichtsbehörde hat sie eine zusätzliche Sicherung des Weges über die Localbahnschienen verlangt. Das bisherige Andreaskreuz als Warnsignal reicht ihr nicht aus.

Positiver Effekt der Fahrradstraße verpufft

Wunderwald bewältigt bei einem Test mit seinem Rad die Kurvenfahrt durch die Umlaufsperre zwar mit gedrosselter Geschwindigkeit. Auf weniger geübte Fahrer und Besitzer von Lastenrädern sieht der Pferseer aber durch die Linienführung Probleme zukommen. „Dieses unsinnige Hindernis macht den positiven Effekt der Fahrradstraße teilweise wieder zunichte“, sagt Wunderwald.

Auch wenn die beiden Projekte nichts miteinander zu tun haben, stellen die Radfahrer einen Zusammenhang her. Denn die Fahrradstraße , die über Gollwitzer-, Färber- und Treustraße führt, beginnt nur wenige Meter nach der Umlaufsperre. Obendrein wird der Steg nicht erst seit seiner Eröffnung von Radfahrern stark frequentiert, sondern ist seit jeher eine beliebte Verbindung von der Innenstadt nach Pfersee. Bei einem Frühstück im Rahmen der Radlerwoche seien in knapp 40 Minuten 200 Semmeln an die vorbeikommenden Radler ausgegeben worden, sagt Wunderwald. „Im Sommer kommen hier werktags sicherlich 2000 Radfahrer vorbei.“

Radfahrer kommen in hohem Tempo zu den Gleisen

Dass ihnen allen jetzt ein Hindernis in den Weg gelegt wird, findet der stellvertretende Vorsitzende der Bürgeraktion Pfersee noch aus einem anderen Grund unverhältnismäßig. Nach seinen Informationen verkehren auf dem betreffenden Gleis nur sehr selten Züge. „Wir verkehren hier zwar mit ein bis zwei Fahrten pro Woche nicht sehr oft, dafür haben wir aber oft gefährliche Situationen festgestellt“, sagt Helmuth Schmitt, Geschäftsführer der Augsburger Localbahn. Da der Weg vom Steg zu den Gleisen leicht abschüssig sei, kämen Radfahrer und teilweise sogar Fußgänger in hohem Tempo an und bemerkten die Bahn spät oder gar nicht. Er habe selbst schon Beinaheunfälle erlebt. Die Localbahn ist daher laut Schmitt „dankbar für die neue Lösung. Es geht hier nicht um Behinderung, sondern um Sicherheit.“

Könnte sich die Localbahn mit dem Vorschlag Wunderwalds anfreunden, die Umlaufsperre nur an ihren Verkehrstagen in der engen Form zu führen und sonst zu öffnen? Auch wenn dies technisch durch Rollen machbar ist, sieht Schmitt für diese Idee keine Realisierungschance. Der Einsatz eines Schrankenwärters stünde in „keinem Verhältnis zum Aufwand.“

Zumal zu bestimmten Zeiten – etwa wenn am Oststrang der Lokcalbahn Bauarbeiten anstehen – mit einem erhöhten Fahrtaufkommen im Augsburger Westen und damit auch in Pfersee zu rechnen sei. Bereits im Oktober gebe es wieder mehrere Fahrten pro Tag.

Durch Fahrradstraße erhöht sich die Gefährdung

Ein zeitweises Öffnen der Umlaufsperre ist laut Stadt auch aus haftungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Wie das Baureferat mitteilt, handelt es sich bei der neuen Sicherung des Stegs um eine ausdrückliche Forderung der Regierung von Oberbayern. Die Umlaufsperre sei geeignet, Radfahrer und Fußgänger von einem unbedachten Queren der Gleise abzuhalten. Obendrein sei gerade durch die neue Fahrradstraße davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Gefährdungen noch erhöht. Die als Alternative denkbare Absicherung durch Sichtdreiecke scheide leider aus, da nach den einschlägigen Vorschriften eine Strecke von rund 200 Metern hätte freigeräumt werden müssen. Dies hätte einen nicht verhältnismäßigen Eingriff in Natur und Landschaft bedeutet.

Als eine „Beeinträchtigung der Fahrradstraße“ will das Baureferat die Umlaufsperre nicht verstanden wissen. „Im Vorfeld wurden Fahrversuche mit unterschiedlichen Fahrrädern unternommen. So konnte nachgewiesen werden, dass die Umlaufsperre sowohl mit einem Lastenfahrrad als auch mit einem Fahrradanhänger ohne abzusteigen zu befahren ist.“

