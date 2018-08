02.08.2018

Hochzolls Gründer waren Pioniere in der Wildnis

Der heute große Stadtteil ist aus einer Ansammlung unscheinbarer Kolonien hervorgegangen

Von Andreas Alt

Zuerst war überall am Fluss Wildnis. Dann kamen die ersten Kolonisten, bauten primitive Blockhütten, rodeten unter großen Mühen den Wald und machten das Land urbar. Es geht hier nicht um die Besiedelung Amerikas, sondern um ein Stück Augsburger Geschichte des 19. Jahrhunderts. Wie Hochzoll entstanden ist, kann man sich nämlich ganz ähnlich vorstellen wie die Pionierzeit der Vereinigten Staaten. Der pensionierte Lehrer und Heimatkundler Alfred Hausmann hat dazu viel Quellenmaterial zusammengetragen.

Wo sich heute der Stadtteil Hochzoll ausdehnt, war noch um 1800 die Zivilisation kaum angekommen. Die befestigte Brücke über den Lech ist schon sehr alt, und infolge der Brücke gab es auch Zollstationen. Man zahlte den „niederen Zoll“ für die Brückenbenutzung, aber, weil man auch die Grenze zwischen der Reichsstadt Augsburg und dem Kurfürstentum Bayern überquerte, zudem einen „hohen Zoll“. Es gab an der Abzweigung der Meringer Straße als beinahe einziges Haus ein kurfürstliches Zollgebäude, das den Menschen damals laut Hausmann wie ein Schloss erschien. Außerdem stand noch eine Kapelle – Maria Alber (heute Friedberg-West).

Darum herum gab es fast nur Wiesen, Bäume und Gebüsch. Die Wiesen waren voller Kieselsteine und Gestrüpp und eigneten sich bestenfalls als Schafweide. Auch die Ochsen, die (auf dem inzwischen touristisch reaktivierten Ochsenweg) aus Ungarn zur Schlachtung nach Augsburg getrieben wurden, durften sich nach dem langen Weg hier noch mal satt fressen. Eine Ansiedlung war hier nicht attraktiv, denn die Au war häufig Schauplatz militärischer Grenzstreitigkeiten zwischen Augsburg und Bayern.

1795 bedauerte der bayerische Hofbeamte Joseph von Hazzi den Anblick der Lechaue, „da sie so leicht zu benuzen und gut zu verwerthen wäre“. Ein Kultivierungsdrang griff damals in ganz Bayern um sich. 1803 – die Freie Reichsstadt Augsburg stand kurz vor ihrem Ende – entschied Kurfürst Max I. Joseph (der spätere König Max), das Gelände am Lech zu vermessen und in Parzellen einzuteilen. Die verschenkte er dann an interessierte Untertanen – unter drei Bedingungen: Sie mussten unverzüglich den Wald roden, das Land urbar machen und auf ihrem Grundstück ein Haus bauen. Sie zahlten die Vermessungskosten und dann einen sehr mäßigen jährlichen Bodenzins von 30 Kreuzern pro Tagwerk. Zudem gewährte Bayern Beihilfen. 24 Grundstücke gingen rasch an Kolonisten weg, aber bis auf den Schwab- und den Stierbauern waren sie mit der Landwirtschaft nicht vertraut und hatten nach Aussage von Hausmann die Schwere der Aufgabe unterschätzt.

Pfarrer Herbert Cramer von St. Matthäus hat sich vor etwa 50 Jahren mit alten Verzeichnissen der Landverteilung eingehend beschäftigt. Die meisten Siedler waren Augsburger und Friedberger, teils pensioniertes Personal der Zollstation, teils Kaufleute oder Handwerker, darunter ein Färber und ein Pulvermüller. Ein Unternehmer namens Knöll gründete statt eines Gutes eine Wachsleinwandfabrik.

Nach zehn Jahren hatten 16 der 24 Pioniere bereits aufgegeben – oder waren pleite. Unter anderem wurde geklagt, der Holzverkauf wiege die Kosten der Rodung nicht auf. Die Ernteerträge waren ebenfalls bescheiden. Auch die Hoffnung, das Land gewinnbringend weiterzuverkaufen, erfüllte sich zunächst nicht. Die Flächen gingen nun an auswärtige Interessenten aus Baden, aus Hessen oder dem Innviertel. Sie hatten mehr Erfahrung mit der Landwirtschaft. Doch 1827 kam noch einmal eine dritte Welle von Kolonisten, die nach den Worten von Hausmann überwiegend aus dem Donauries stammten.

Erst dann ging es mit der Kultivierung voran. Ein Dorf war dort, wo sich das heutige Hochzoll befindet, aber noch lange nicht zu erkennen. Eine alte Karte, akkurat nachgezeichnet vom ehemaligen Rektor der Schillerschule, Arkad Gropper, zeigt vielmehr, dass es ein paar Häuser um das ehemalige Zollhaus herum gab (da die bayerisch-schwäbische Grenze weggefallen war, wurde es nicht mehr gebraucht und 1835 abgebrochen), eine „Kolonie an der Lechbrücke“, eine weitere Kolonie und zwei Einöden (der Schwabhof und der Stierhof, weitab im heutigen Hochzoll-Süd). Die Streusiedlung war Teil von Friedberg und hieß offiziell „Friedberger Au“. Die Bewohner scheinen aber schon damals den Namen „Hochzoll“ bevorzugt zu haben, der 1903 schließlich offiziell wurde.

1837 war die Siedlung auf 46 Anwesen angewachsen, aber bis 1866 kamen nur sechs weitere hinzu. Von einem florierenden Dorf kann nicht die Rede sein; die Ernten blieben mäßig, die Ansiedlung damit arm. Erst durch die Industrialisierung nahm die Einwohnerzahl dann von 645 in 1885 auf 1708 im Jahr 1910 zu. Viele arbeiteten in der SWA im Fabrikschloss oder im Glaspalast. 1910 richtete ein Lechhochwasser große Schäden an. Es fiel Hochzoll schwer, sie zu beseitigen. Die Eingemeindung nach Augsburg 1913 wurde allgemein begrüßt.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und wegen des Zuzugs vieler Heimatvertriebener wurde die Einwohnerzahl Hochzolls fünfstellig. Zuletzt wurde die Fläche südlich der Bahnlinie bebaut. Von den schwierigen Anfängen der Kolonien wissen viele Hochzoller heute nichts mehr.

