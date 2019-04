vor 47 Min.

Ihm erschien das Neusässer Rathaus wie das Paradies

Simon Huber ist der neue Leiter des Hauptamts der Stadt Neusäß. Mit Neuen Medien will er viele Behördenvorgänge vereinfachen

Von Regine Kahl

Als sich Simon Huber 2008 als stellvertretender Kämmerer im Neusässer Rathaus bewarb, stellte er sich bei Hauptamtsleiter Peter Eisen vor. Bei dem Gespräch hat wohl keiner der beiden daran gedacht, dass Huber elf Jahre später in die Rolle des Gegenübers schlüpfen würde. Eisen ist nach 20 Jahren als Chef einer rund 200-köpfigen Verwaltung in den Ruhestand gegangen. Der 42-jährige Huber bezieht in dieser Woche dessen Büro und freut sich auf die neue Aufgabe.

Wichtig ist ihm vor allem ein modernes und offenes Image der Verwaltung. „Das Bild vom aktenwälzenden und am Schreibtisch klebenden Beamten passt nicht zu mir“, erklärt Huber seine Berufsauffassung. Er verstehe sich als Teamspieler. Hierarchien seien ihm nicht so wichtig, so Huber. Die Themen seien heutzutage oft so komplex, dass sie nur gemeinsam und nicht alleine zu lösen seien.

Huber hat gleich nach dem Abitur die Verwaltungslaufbahn eingeschlagen. Er hat die Beamtenschule für den gehobenen Dienst in Hof absolviert und zusätzlich noch Betriebswirtschaft an der Uni studiert. Mit 27 Jahren war er mit beiden Ausbildungen fertig.

Drei Jahre fuhr der Augsburger zur Arbeit nach München und erinnert sich mit Schrecken an die Zeit des Pendelns. „Die Züge waren entweder heiß oder eiskalt.“

Auch wenn er in der Verwaltung der Landeshauptstadt viel über strukturierte Abläufe gelernt habe, war Huber schnell klar, dass er langfristig beruflich in den Raum Augsburg wollte. „Ich finde es hier richtig toll.“ Die Stelle in Neusäß kam wie gerufen für ihn.

Huber erinnert sich noch genau an den ersten Arbeitstag in Neusäß. Im Vergleich zum alten und engen Büro am Münchner Stachus erschien es ihm im Neusässer Rathaus wie im Paradies. Die Räume waren neu, es herrschte Ruhe zum Arbeiten, aus dem Fenster blickte er auf Bäume, und in der Tiefgarage gab es einen Stellplatz.

„Ich war positiv überrascht von dem angenehmen Umfeld, das schätze ich bis heute.“ Huber gefielen auch die kurzen Dienstwege in der im Vergleich zu München kleinen Verwaltung. „Man ist hier viel flexibler.“

Neben seiner Arbeit in der Finanzverwaltung stieg Huber in die Geschäftsführung der Loderberggruppe ein. Sein Wirtschaftsstudium kommt ihm außerdem bei seiner Arbeit als Prokurist in der Betriebsgesellschaft für das Bad Titania zugute. „Das ist inzwischen mit seinen rund 90 Mitarbeitern wie ein Unternehmen geworden“, so Huber.

Als klar war, dass das Hauptamt einen neuen Chef brauchen würde, entschloss er sich zur Bewerbung. „Nach zehn Jahren dachte ich mir, es könnte mehr an Verantwortung werden.“ Huber bekam die Stelle. Das letzte Wort in der Personalentscheidung hatte der Stadtrat.

Seine Erfahrung in der Kämmerei werde ihm bei der neuen Aufgabe helfen, ist Huber überzeugt. „Die Finanzen sind das A und O.“ Und dennoch warten jetzt neue Themengebiete auf ihn, in die er sich „einfuchsen“ wolle. Der Hauptamtsleiter ist zuständig für Grundstücksgeschäfte, die EDV und das Personal im Rathaus. Sämtliche Einstellungen, auch die für Kindergärten oder die Reinigung, laufen über seinen Schreibtisch.

Das Mitarbeiterteam in Neusäß setzt sich aktuell so zusammen: 16 Beamte, 133 Angestellte im Öffentlichen Dienst und 39 Erzieher. Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Rathaus nicht halt. „Wir suchen händeringend“, so Huber. Bedarf gebe es zum Beispiel für den Bauhof oder für Küche und Service im Titania-Bad. Huber weiß, dass eine Verwaltung bei der Bezahlung nicht mit der freien Wirtschaft mithalten kann.

Um auf dem Arbeitsmarkt trotzdem konkurrenzfähig zu sein, wolle er die „weichen Faktoren stärken“. Wichtig ist ihm, dass Kollegen sich fortbilden können. „Wir müssen jungen Leuten einen Weg aufzeigen.“ Huber ist außerdem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Anliegen. Hier wolle er den Mitarbeitern entgegenkommen.

Welche Herausforderung es ist, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen, kennt Huber aus eigener Erfahrung. Er hat zwei Töchter und wohnt in Hochzoll.

Da die Familie dort ein Haus hat, wird der Beamte auch in Zukunft nach Neusäß pendeln. Dass er abends oft an Sitzungen teilnehmen muss, kennen seine Ehefrau und Kinder bereits aus den vergangenen Jahren. Huber war bei seiner Bewerbung aber auch klar, dass die Termine am Abend in dem neuen Amt noch mehr werden.

Wenn er dann aber frei hat, verbringt der 42-Jährige die Zeit am liebsten mit seiner Familie. Den Ausgleich zum Schreibtischjob findet er ansonsten beim Joggen, Bergwandern in Südtirol oder bei einem Spiel des FCA.

Zu einem modernen Rathausbetrieb in einer Stadt mit rund 22 000 Einwohnern gehört für Huber auch der Einsatz der Neuen Medien. Ein Fernziel sei ein sogenanntes Bürgerkonto, in dem jeder seine Bescheide und Rechnungen abrufen könne. Huber ist dennoch überzeugt, dass in Zukunft nicht alles digital abgewickelt werden kann. Manche Angelegenheiten seien nur in einem Gespräch mit dem Bürger zu klären.

„Viele Leute wollen auch den Kontakt mit einem Mitarbeiter“, weiß er. Und das sei auch gut so, findet der Beamte. Auch dies passe zu seinem Bild einer offenen Verwaltung.

