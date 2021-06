Ausschreitungen in Maxstraße: Die Rücksichtslosigkeit der Randalierer macht fassungslos

Eine aggressive Menge attackierte Polizisten: Was am Samstag in Augsburgs Innenstadt passiert ist, ist kaum zu glauben. Jetzt muss die Stadt Konsequenzen ziehen.

Die zuletzt vielfach vorgetragene Argumentation, junge Leute müssten nach Monaten des Lockdowns wieder die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen und zu feiern, ist richtig. Doch zwischen Feiern und Randalieren besteht ein großer Unterschied. Viele der über Tausend Menschen, die am Freitag- und Samstagabend in der Maximilianstraße unterwegs waren, verhielten sich nach Angaben der Polizei friedlich. Sie trafen sich mit Freunden, tranken Cocktails, freuten sich des Lebens und gingen wieder nach Hause.

Mal abgesehen von Lärm und Müll, den möglicherweise auch diese Gäste in Augsburgs Prachtmeile verursachen, ist dagegen nichts einzuwenden. Die jungen Leute brauchen ihren Raum. Ganz anderes im Sinn haben allerdings all jene, die am Samstagabend dafür gesorgt haben, dass eine Auseinandersetzung der Polizei mit Teilen der Feiernden derart eskaliert ist.

Denen, die für die Ausschreitungen in der Maxstraße verantwortlich sind, geht es nicht ums Feiern

Ihnen ging es nicht nur darum, sich wieder zu verabreden und das zu tun, was junge Menschen eben so tun. Sie sind gewaltbereit und nehmen Steilvorlagen wie den Streit zwischen Polizisten und zwei Partygästen gerne an, um sich einzumischen und Aggressionen los zu werden. Sie sind ein ganz anderes Klientel als jene, die in der Innenstadt tatsächlich nur ihre Freizeit verbringen wollen. Solche Gruppen sind auch in anderen Städten unterwegs und damit kein Augsburger Phänomen.

Leidtragende dieser Auswüchse sind neben den Einsatz- und Rettungskräften überall auch Anwohner und friedliche Partygäste. Die Rohheit und Rücksichtslosigkeit der Randalierer allen Regeln und Werten gegenüber macht dabei fassungslos. Die Stadt ist nun gefordert, schnell und mit einem durchdachten Konzept zu reagieren. Solche Gewaltausbrüche zu verhindern, ohne dabei die Freiheit aller friedlichen Bürger stark einzuschränken, dürfte hierbei eine große Herausforderung sein.

Über die Probleme in der Maximilianstraße sprechen wir auch in der aktuellen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt". Hier können Sie das Gespräch anhören.

