vor 53 Min.

Kramp-Karrenbauer: "Wir sollten uns nicht wie Kain und Abel aufführen"

Kramp-Karrenbauer (vorne links im Bild) war am Samstag zu Gast in Augsburg.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer äußert sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Augsburg zum Koalitionsstreit. Sie ruft zum Zusammenhalt auf.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat die CSU bei ihrem Besuch in Augsburg zum Zusammenhalt im Wahlkampfendspurt aufgerufen. Die CDU-Generalsekretärin sagte bei einer CSU-Veranstaltung in der Schlachthof-Gaststätte mit Blick auf die Querelen der vergangenen Monate: "CDU und CSU sind Geschwister, aber wir sollten uns nicht wie Kain und Abel aufführen. Hinter den Kulissen kann man streiten, bis die Fetzen fliegen, aber nach außen muss man zusammenhalten." Die Menschen erwarteten, dass die beiden Regierungsparteien die Ärmel hochkrempelten und arbeiteten.

Große Koalition streitet über Maaßen

CDU, CSU und SPD wollen am Wochenende nochmals über die Causa Maaßen verhandeln. Bei den Gesprächen geht es nach Ansicht von Kramp-Karrenbauer auch um die Klärung der Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können". Dies schrieb Kramp-Karrenbauer in einer Mail an die CDU-Mitglieder, wie am Samstag bekannt wurde.

In der Mail heißt es, die CDU habe seit der Bundestagswahl alle Kraft daran gesetzt, in schwierigen und bewegten Zeiten dem Auftrag der Wählerinnen und Wähler gerecht zu werden und gemeinsam mit CSU und SPD eine stabile und für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellte Bundesregierung zu bilden. "Dieser Erwartung sind wir in den letzten Monaten bis in die letzten Tage auch nach Meinung vieler Mitglieder nicht immer so gerecht geworden, wie es unser eigener, auch mein Anspruch ist." Sie sei der Überzeugung, dass die Erwartungen besser erfüllt werden könnten. (eva/dpa)

