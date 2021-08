Reifenstecher: Unternehmer setzt Belohnung aus

Sind es Rachegelüste, ist es Boshaftigkeit oder Langeweile? Gegenwind bekommen jetzt Reifenstecher, die drei Pkw fahruntüchtig machten.

Laut Polizei ereignete sich der Frevel in der Geschwister-Scholl-Straße in Kriegshaber. Dort machten sich Unbekannte in der Nacht auf Freitag, 6. August, an den Reifen dreier Fahrzeuge zu schaffen und verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Geschädigt wurde die Firma Seitz Baudienstleistungen, deren Chef nun eine Belohnung von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise auslobt.

Wie Roberto Seitz sagt, wurden die Reifen eines Privatfahrzeugs der Marke Mercedes sowie eines Ford-Kasten-Kombis und eines Caravan-Kombi Dacia Dokker zerstochen. Hinweise über entsprechende Beobachtungen erhofft sich die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (sil)