vor 29 Min.

Kripo Augsburg fragt: Wem gehört der abgebrannte Wohnwagen?

Auf einem Parkplatz in Kriegshaber ist ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Die Ermittler suchen nun nach dem Besitzer.

Ein Wohnwagen ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Kriegshaber in Flammen aufgegangen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer.

Ein Passant ist am Dienstag gegen 22 Uhr auf das Feuer und den dichten Qualm auf der Parkfläche Am Exerzierplatz 25 in Kriegshaber aufmerksam geworden. Ein Wohnwagen, der dort abgestellt war, stand in Flammen. Das Feuer zog auch die angrenzenden Bäume in Mitleidenschaft. Die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber und die Berufsfeuerwehr Augsburg löschten den Brand. Das Gefährt war unbewohnt. Der Sachschaden wird laut Polizei derzeit auf 5000 Euro geschätzt.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Noch steht nicht fest, ob der Wohnwagen vorsätzlich angezündet wurde oder ob eine Fahrlässigkeit das Feuer ausgelöst hat. Der Besitzer des älteren Wohnwagens der Marke Knaus ist bislang unbekannt. Wer Hinweise auf ihn oder sachdienliche Angaben zum Brandfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (ina)

