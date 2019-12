09:54 Uhr

Kripo ermittelt: 46-Jähriger tot in Haus aufgefunden

In einem Mehrfamilienhaus in der Provinostraße in Augsburg ist ein 46 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Großer Polizeieinsatz am Sonntagmorgen: In der Augsburger Provinostraße ist in einem Mehrfamilienhaus ein 46 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sind die Hintergründe zu dem Todesfall derzeit noch unklar. Allerdings ist der 46-jährige Augsburger möglicherweise auf gewaltsame Art ums Leben gekommen, denn die Augsburger Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts aufgenommen. (AZ)

