vor 52 Min.

Kuka und Tischtennisstar kooperieren

Videodokumentation zeigt Timo Boll

Seit über 20 Jahren steht er an der Spitze des deutschen Tischtennis: Timo Boll. Er ist Nationalspieler, mehrfacher deutscher Meister, World-Cup- und Europameister im Einzel, Doppel und Team. Mit seiner Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, die nun 2021 ausgetragen werden, will es der mittlerweile 39-Jährige nochmals wissen. Es gibt auch einen direkten Bezug zu Augsburg. Timo Boll ist seit sechs Jahren Markenbotschafter des Augsburger Automatisierungsunternehmens Kuka. Zusammen mit Kuka entsteht in diesem Jahr eine mehrteilige Videodokumentation namens „Timo Boll – The Spin of Life“, die verschiedene wegweisende Passagen aus seiner Karriere präsentiert. Jetzt ist Teil 5 online gegangen, der unter anderem die Partnerschaft von Boll und Kuka in den Vordergrund stellt. Zahlreiche Szenen dazu wurden in Lechhausen am Kuka-Hauptsitz gedreht, wo Boll mehrfach im Jahr zu Besuch ist. Mitarbeiter erzählen von Begegnungen und gemeinsamen Erlebnissen, etwa bei publikumsstarken Auftritten auf Robotik-Messen in Asien, wo der deutsche Tischtennis-Star eine ganz besondere Berühmtheit ist. (AZ)

