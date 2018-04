vor 46 Min.

Ledvance-Gelände: Vieles ist für die Zukunft denkbar

Nach der angekündigten Werksschließung an der Berliner Allee lässt das Unternehmen offen, was aus dem Gelände werden soll. Vieles ist denkbar.

Das Aus des Ledvance-Werks an der Berliner Allee ist besiegelt. Jetzt liegt es am Unternehmen, dem das Grundstück gehört, zu entscheiden, welche Zukunftsperspektive das 90.000 Quadratmeter große Areal nahe des Lechs haben kann.

Nach jetzigem Stand soll das Werk bis Ende 2018 schließen, der Maschinenbau könnte bis September 2019 noch weitergeführt werden. Wie es danach weitergeht, ist offen. Dies hängt auch davon ab, ob mögliche andere Unternehmen einsteigen wollen. Sie könnten einen Teilbereich des jetzigen Ledvance-Werks unter neuen Strukturen fortführen. Dies wird, so sagen Kenner der Materie, nun davon abhängen, welche Pläne Ledvance konkret für Augsburg verfolgt.

Dazu hat sich das Unternehmen jedoch bislang noch nicht geäußert, da es in den zurückliegenden Wochen vorrangig um die Zukunft der Produktionsstätte gegangen ist. Diese Antwort ist jedoch gefallen: Unter Regie des Lampenherstellers hat das Werk keine Zukunft in Augsburg. Die Entwicklung bei Ledvance mit dem möglichen Abbau von 650 Arbeitsplätzen, sofern nicht andere Firmen zumindest einen Teil der Belegschaft übernehmen, wird bei der Stadt Augsburg intensiv beleuchtet. Wirtschaftsreferentin Eva Weber sieht es zum jetzigen Zeitpunkt als verfrüht an, um über die Zukunft des Areals zu spekulieren oder gar bereits zu diskutieren. Eva Weber hat dazu eine klare Meinung: „Das Grundstück gehört uns nicht und wir wissen nicht, was Ledvance als Eigentümer damit vorhat.“

Ledvance: Verkauf hat keine Priorität

Ledvance selbst misst dem Verkauf des Geländes nicht oberste Priorität bei. „Es geht jetzt zunächst darum, gute Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern zu führen. Es wäre die falsche Reihenfolge zuerst an den Verkauf des Geländes zu denken“, sagt Ledvance-Sprecher Lars Stühlen. Man prüfe aber durchaus verschiedene Optionen. Konkretes könne man zu diesem Zeitpunkt nicht präsentieren. Damit bleibt die Frage offen, ob Ledvance das Gelände verkaufen möchte oder eher an eine Vermietung denkt.

Das Levance-Areal am Lech. Bild: Google Earth

Doch egal, in welche Richtung es geht, bis es soweit ist, sind noch einige Fragen zu klären. Es kursieren Gerüchte, Teile des Bodens könnten mit Quecksilber kontaminiert sein und Blindgänger auf dem Gelände liegen. Das würde, stimmen die Gerüchte, Hürden für mögliche Käufer darstellen. Dazu kommt die Frage, wie sich Ledvance überhaupt vom Areal zurückzieht. Was passiert mit den Maschinen? Werden diese einfach abgebaut, weggeworfen, verkauft oder zurückgelassen? Was ist mit der Glaswanne im Glaswerk, die vor nicht allzulanger Zeit für einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag saniert worden ist? Und wären die Hallen und Gebäude für andere Unternehmen überhaupt attraktiv?

Ein Kenner des Werks sagt: „Von außen sehen viele Bauten nicht besonders gut aus, aber von innen sind sie dann doch in Ordnung.“ Er könnte sich vorstellen, dass sich Interessenten für die Nutzung der Gebäude finden lassen könnten. Bliebe jedoch die Frage, welche Pläne die Stadt mit der Entwicklung des Areals verfolgt.

Was wären die Folgen?

Denn würde beispielsweise ein Logistiker Flächen auf dem Ledvance-Gelände beziehen, würde das für die Berliner Allee einen deutlichen Anstieg an Lastwagen bedeuten. Die Umnutzung des Geländes als „grüne Wohnfläche in Lechnähe“ würde vielen Menschen dagegen einen kalten Schauer über den Rücken jagen. „Wenn das so kommt und Ledvance daran noch verdient, dann wäre das für mich und wohl auch die meisten Mitarbeiter eine grausige Vorstellung“, erzählt der Insider weiter.

Einzige Konstante in der Rechnung bislang: Die rund 100 Osram-Mitarbeiter, die in einem Gebäude auf dem Gelände untergebracht sind, bleiben. „Unser Mietvertrag läuft bis mindestens 2025. Bislang gibt es keine Planungen, daran etwas zu ändern“, sagt ein Unternehmenssprecher. Sorgen, dass der Strom abgeschaltet werden könnte oder nach dem Rückzug von Ledvance keine Überwachung des Geländes mehr stattfindet, macht man sich nicht. „Wesentliche Punkte wie Strom sind im Mietvertrag geregelt. Auch alles andere ist aus unserer Sicht kein Problem“, heißt es.

