vor 16 Min.

Mann befriedigt sich am Wertachufer vor Spaziergängerin

Am Wertachufer in Pfersee ist eine Spaziergängerin auf einen Exhibitionisten gestoßen.

Von Ina Marks

Eine 30 Jahre alte Frau lief am Samstag gegen 11.15 Uhr am Wertachufer im Bereich der Lutzstraße/Johannes-Holzer-Straße in Pfersee entlang, als sie dort einen jungen Mann bemerkte. Dieser hatte die Hose heruntergezogen und befriedigte sich offenbar selbst. Als die Fußgängerin einen anderen Passanten daraufhin ansprach, rannte der „Handwerker“, wie ihn die Polizei im Bericht nennt, in Richtung Luitpoldbrücke davon. Laut Beschreibung handelte es sich um einen circa 20 bis 25 Jahre alten Mann, etwa 1,80 Meter groß, schlank, glatte Haare, der mit einer Sporthose seitlich zum Aufknöpfen und einem dunkelblauen Pullover bekleidet war. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810 entgegen. (ina)

