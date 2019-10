vor 45 Min.

Mann flüchtet auf E-Scooter vor der Polizei

Ein Mann fährt in Augsburg mit einem nicht versicherten E-Scooter. Als Polizisten ihn erwischen, ergreift er die Flucht.

Ein 51-jähriger Mann hat in Augsburg vergeblich versucht, mit einem E-Scooter vor der Polizei zu flüchten. Der Fahrer des E-Tretrollers fiel Beamten am Donnerstag in der Augsburger Straße in Pfersee auf. Er hatte keine Versicherungsplakette an seinem Fahrzeug. Als die Polizisten den Fahrer deshalb kontrollieren wollten, ergriff der Mann mit dem Tretroller die Flucht.

Er sei jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestoppt worden, so die Polizei. Weil der E-Roller nicht wie vorgeschrieben versichert war, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (jöh)

