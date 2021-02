16:09 Uhr

Mehrere Unfallfluchten in Augsburg: Polizei sucht nach Zeugen

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht ist es in den vergangenen Tagen in Augsburg gekommen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht ist es in den vergangenen Tagen in Augsburg gekommen. In Oberhausen war der schwarze Opel eines 45-Jährigen in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 14.30 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Als der Mann zu seinem Auto kam, sah er nach Polizeiangaben, dass es Beschädigungen am linken Rücklicht gab. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro beziffert. Um Hinweise bittet die Polizei in dem Fall unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

In der Hammerschmiede wurde ein schwarzer Mercedes angefahren

In Pfersee hatte der Halter eines schwarzen BMW sein Auto in der Zeit von Mittwoch, 6.30 Uhr bis 18 Uhr, in der Dambörstraße 7 abgestellt. In den Abendstunden bemerkte der 52-Jährige dann Kratzer an der Heckstoßstange. Vermutlich war ein Fahrzeug beim Einparken gegen den BMW gestoßen, so die Polizei. Der Sachschaden wird mit 3000 Euro bemessen. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2610.

Einen vergleichbaren Fall gab es in der Hammerschmiede. Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes angefahren, der am Park-and-ride-Parkplatz in der Friedl-Urban-Straße abgestellt war. Der Sachschaden an der hinteren Stoßstange wurde auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

