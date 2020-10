11:33 Uhr

Nach Aus der Grindtec bleibt das Corona-Testzentrum an der Messe Augsburg

Von Michael Hörmann

Die offizielle Bestätigung steht noch aus: Nach Informationen unserer Redaktion ist die für Mitte November geplante Fachmesse Grindtec in Augsburg wegen Corona abgesagt worden. Die Großveranstaltung kann nicht im Messezentrum über die Bühne gehen. Dies bedeutet, dass das Corona-Testzentrum auf alle Fälle bis Jahresende an der Messe bleiben wird. Der Umzug nach Haunstetten in die Isarstraße ist vom Tisch.

Die Entscheidung, dass der Standort an der Messe weiterhin genutzt werden könne, wurde auf Anfrage aus dem städtischen Umweltreferat bestätigt. "Das Testzentrum bleibt an der Messe", ließ Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) am Dienstagvormittag verlauten. Das Testzentrum ist in der Messehalle 3a untergebracht. Hätte die Grindtec stattgefunden, wäre auch diese Halle zwingend für die Fachmesse benötigt worden.

Corona-Testzentrum in Augsburg: Momentan 900 Tests täglich

Im Corona-Testzentrum werden werktags Personen getestet, die sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert haben. 900 Tests sind es täglich. Die Organisation übernimmt der Notfall-Rettungsdienst Bäuerle-Ambulanz.

In den zurückliegenden Tagen hatte es zur Mittagszeit massive Staus am hinteren Zugang der Messe gegeben. Normalerweise sollen sich Testpersonen online registrieren lassen, um einen Termin zu bekommen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, zwischen 13 und 15 Uhr ohne Terminvereinbarung zu kommen. Wie die Stadt bestätigt, sind es mittlerweile immer mehr Menschen, die zur Mittagszeit ohne Termin zur Messe fahren. Bis zu 300 Personen wollten sich demnach ohne Termin testen lassen.

Am Montag kam es zu massiven Staus rund um das Augsburger Messezentrum. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Da das Testzentrum nicht auf die Bürger aus Augsburg beschränkt ist, nutzen auch viele Auswärtige das Angebot. Teils werden sie sogar von den zuständigen Stellen direkt nach Augsburg geschickt.

Augsburgs Corona-Testzentrum stößt an seine Kapazitätsgrenze

Nach gegenwärtigem Stand der Dinge stößt das Testzentrum an seine Kapazitätsgrenze. Wie Referent Erben informiert, gibt es daher Überlegungen, das Angebot zeitlich auszuweiten. Bislang ist das Testzentrum am Wochenende nicht in Betrieb. Die Bäuerle-Ambulanz hat bereits mitgeteilt, dass man zusätzliche Einsatzzeiten bewältigen könnte.

Erben sagt, dass es jetzt um die Finanzierung eines erweiterten Angebots gehe. In diesem Fall müsste der Freistaat für Kosten aufkommen. Gespräche werden bereits geführt. Sicher ist, dass das Testzentrum bis 31. Dezember 2020 in Betrieb bleibe. Alles was darüber hinausgehe, müsse ebenfalls mit dem Freistaat abgeklärt werden.

