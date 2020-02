13:24 Uhr

Nach Pflegeskandal: Stadt will Fördermittel streichen können

Die Polizei hat Ende Oktober bei einer Razzia die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in Augsburg durchsucht.

Plus Gegen mehrere Pflegedienste in Augsburg wird ermittelt. Weil einige von ihnen städtische Gelder bekamen, sollen die Förderrichtlinien geändert werden.

Von Miriam Zissler

Ende Oktober sorgte eine Großrazzia in Augsburg für Aufsehen: 530 Polizeibeamte durchsuchten in Augsburg rund 170 Büros und Privatadressen. 13 Verdächtige kamen damals in U-Haft. Mit dieser Razzia deckten die Beamten einen groß angelegten mutmaßlichen Pflegeskandal auf, der nun auch die Stadträte im Sozialausschuss beschäftigt hat.

Die kriminellen Machenschaften in der Pflegebranche sollen einen Schaden verursacht haben, der mindestens im hohen einstelligen Millionenbereich liegt. Acht Augsburger Firmen sollen den Ermittlungen zufolge darin verwickelt sein. Nach Erkenntnissen der Ermittler sollen die Dienste vorrangig Pflege-und Krankenkassen sowie Sozialhilfeträger betrogen haben in dem sie etwa Abrechnungen fälschten. Die Stadt Augsburg nahm diesen Fall nun aber zum Anlass, um auch ihre Förderrichtlinien für ambulante Pflegedienste anzupassen. Augsburger Pflegedienste haben "genial betrogen" Die Stadt fördert „betriebsnotwendige Investitionen“ bei den Diensten, die nicht durch die Erträge aus der Pflegeversicherung gedeckt sind. Dazu zählt etwa die Miete und Pacht der Büroräume einer Sozialstation, Kauf und Leasing von Autos oder die EDV-Ausstattung. Einzelne Pflegedienste, die nun in das Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind, haben auch Fördermittel der Stadt erhalten. Für die Förderung müssen zwar Nachweise für die getätigten Investitionen erbracht werden, dennoch ändert die Stadt nach einem einstimmigen Beschluss des Ausschusses ihre Förderrichtlinie. Bild: Polizei Der städtische Sozialplaner Klaus Kneißl sagte: „Das ist unsere Hilflosigkeit, die uns zu diesem Schritt bewogen hat. Schließlich haben die Pflegedienste genial betrogen.“ Die Gewinn- und Verlust-Rechnung der Dienste habe auf den ersten Blick nicht den Anschein erweckt, dass da etwas nicht stimme. „Formell war alles richtig, aber inhaltlich war es nun einmal falsch“, sagte Sozialbürgermeister Stefan Kiefer ( SPD). Der Verdacht auf Betrug lasse sich mit den Möglichkeiten der städtischen Verwaltung nicht aufdecken. Förderungen sollen bei Ermittlungen ausgesetzt werden können Allerdings sei bei einem Pflegedienst, gegen den wegen eines Betrugsdeliktes ermittelt wird, eine rechtmäßige Verwendung von Fördermitteln nicht gegeben. In solch einem Fall sollen künftig Förderungen ausgesetzt werden können. Daneben könne es vorkommen, dass die Angaben zur Einnahmen- oder Personalsituation nicht glaubwürdig beziehungsweise nachvollziehbar erscheinen. Ein Abgleich mit den Pflegekassen sei in diesem Fall sinnvoll und soll künftig als Fördervoraussetzung in der Richtlinie aufgenommen werden. SPD-Stadträtin Anna Rasehorn begrüßte die Änderungen der Förderrichtlinien. „Das ist gut, um schwarzen Schafen vorzubeugen“, sagte sie. Lesen Sie dazu auch: Nach Pflege-Razzia in Augsburg: Kripo weitet Ermittlungen aus Hintergründe zum Augsburger Pflegeskandal finden Sie auch in unserem Podcast zum Thema:



